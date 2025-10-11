Κοντά στον δράστη της δολοφονίας του 68χρονου στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται ότι βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ, η οποία έχει εντοπίσει τη διαδρομή του σκούτερ με το οποίο διέφυγε.

Όπως είπε σήμερα το πρωί (11/10) στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου «ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίησή του, έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν». Σύμφωνα με την ίδια ο δράστης δεν αποκλείεται να έχει και συνεργό, καθώς υπάρχουν πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή ότι δεν πλησίασε τον χώρο μόνος του.

«Δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κλειδί» η διαθήκη

Άνοιξε χθες το μεσημέρι (10/10) στο Ειρηνοδικείο Πύλου η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που έπεσε νεκρός από πυρά του δράστη που αναζητείται.

Στη διαθήκη, που είχε συντάξει μόλις τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί, αφήνει το σύνολο της περιουσίας του, πάνω από το 95%, στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – κλειδί στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Μάλιστα μέσα το θύμα αναφέρει «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», κάτι που δείχνει ότι φοβόταν για τη ζωή του καθώς είχε δεχτεί δύο επιθέσεις μέσα σε 20 μέρες.

Εκτός διαθήκης η αδερφή και η ανιψιά του

Ο 68χρονος, στη διαθήκη του, μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ανιψιό του. Τον περιγράφει ως ένα «πολύ καλό και εργατικό παιδί» και εξηγεί ότι ο κίνδυνος που διέτρεχε για τη ζωή του, τον έκανε να αλλάξει τη διαθήκη και να εξαιρέσει από αυτήν κάποιους.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Εκτός περιουσίας αφήνει την αδερφή του, καθώς και την ανιψιά του σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.

Οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έχουν στη διάθεσή τους την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί το 2024 και ζήτησαν να επισπευστεί το άνοιγμά της, καθώς εκτιμάται ότι ίσως βοηθήσει τις Αρχές στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με το μαύρο σκούτερ.