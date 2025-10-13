Με ευθεία επίθεση επέλεξε να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι οι πολίτες εκτιμούν ότι «άργησε» αυτή η κίνηση. «Έχουμε αποφασίσει – και αργήσαμε – να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη χώρα, ούτε τι ζητάει ο κόσμος», είπε σε αιχμηρό τόνο.

Σημείωσε ότι η απόφαση για το μνημείο θα διατυπωθεί αναλυτικά από τη τροπολογία που αναμένεται τις επόμενες ημέρες και θα είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία. «Είναι ένα μνημείο που μας υπενθυμίζει ίσως το πιο σημαντικό: ότι για να είμαστε σήμερα εδώ ελεύθεροι, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Αυτό είναι το νόημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα. Δεν πρέπει να υπάρχει εκεί για καμία διαδήλωση, για καμία διαμαρτυρία οποιασδήποτε αφορμής και οποιουδήποτε χώρου, χωρίς αυτό το πράγμα να το χρωματίζουμε», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και τα όσα λέγονται για τον Νίκο Δένδια και τη σύνδεση του για την θέση που πήρε υπέρ της υπόθεσης Ρούτσι. Όπως είπε, είναι «η άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας της λογικής της “καμαρίλας” που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Για την παρουσία του πρωθυπουργού στην Σαρμ Ελ Σέιχ, ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε πως «είναι πολύ σημαντική η παρουσία της χώρας μας στην Αίγυπτο, ως μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες». Η Ελλάδα είναι και θα είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις, συμπλήρωσε.

Τέλος, όσον αφορά τις πληρωμές στους αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα γίνουν οι πληρωμές μέχρι το τέλος του χρόνου.