Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, το πρωί της Δευτέρας στο Mega, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σχολίασε με έντονα κριτική διάθεση την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό, με αφορμή τη χθεσινή του ανάρτηση, που ξεσήκωσε αντιδράσεις σχετικά με την ανάθεση στο ΥΠΕΘΑ της προστασίας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά και συνολικά για τις κυβερνητικές πρακτικές που αφορούν την καθημερινότητα: την ακρίβεια, τους χειρισμούς στην εξωτερική μας πολιτική, τον ΒΟΑΚ.

Από την κριτική Ανδρουλάκη δεν ξέφυγαν επίσης ο προσφάτως παραιτηθείς από βουλευτής, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αλλά και το άλλοτε μέλος και υπουργός του ΠαΣοΚ, Ανδρέας Λοβέρδος.

Τι είπε για Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, αναφερόμενος στην πιο κρίσιμη και ιστορική στιγμή των τελευταίων δύο ετών στη Μέση Ανατολή με την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και την αποφυλάκιση των παλαιστίνιων κρατουμένων.

«Είναι πολύ σημαντική μέρα και για τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Αλλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι ο στόχος μίας διαρκούς ειρήνης σε αυτή την περιοχή και αυτό περνά μέσα από τη λύση δύο κρατών. Δύο κράτη ώστε και να κλείσει ο κύκλος της Χαμάς και της τρομοκρατίας και το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και εύχομαι η Ευρώπη να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, αλλά και άλλες φορές έχουν γίνει αντίστοιχα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα ήταν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, είπε χαρακτηριστικά: «Όχι βεβαίως. Η χώρα μας δεν ήταν στην όχθη των ευρωπαϊκών χωρών που πήραν συντονισμένες πρωτοβουλίες για να υπάρξει ειρήνη και να σταματήσει ο πόλεμος. Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε πλήρως με τον Νετανιάχου. Άλλο η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και άλλο η ανοχή στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ανέφερε επιπλέον: «Χθες έκανε μία επίκαιρη ερώτηση ο ευρωβουλευτής μας, ο κ. Μανιάτης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έβγαλε μία μελέτη πριν από ένα μήνα όπου αναγνωρίζει Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου και το τουρκολιβυκό παράνομο σύμφωνο. Επί ένα μήνα, το υπουργείο Εξωτερικών δεν πήρε χαμπάρι και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Έκανε ερώτηση ο ευρωβουλευτής μας και κατέβηκε η μελέτη που αναφέρει όλα αυτά τα προσβλητικά για τη χώρα μας. Ρωτώ τον κ. Γεραπετρίτη, λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών; Γιατί επί ένα μήνα δεν έκανε καμία ενέργεια; Το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε πλήρη αποσάρθρωση».

«Αδιανόητη η τοποθέτηση Μητσοτάκη – Διχάζει τον ελληνικό λαό»

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις πως πλέον στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δε θα γίνονται διαμαρτυρίες και πως υπεύθυνο θα είναι το υπουργείο Άμυνας για τη διατήρηση της τάξης και της φύλαξης, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Ο στρατός, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ρόλο να προστατεύουν τον ελληνικό λαό και τα σύνορα της χώρας. Δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας, ούτε για να γίνονται επικοινωνιακό παιχνίδι στα χέρια του πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει μία πρωτοβουλία για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση. Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη οι αλλαγές στο Μνημείο. Αν ένας άνθρωπος κάνει απεργία πείνας, τον νοιάζει τον πρωθυπουργό εάν κάνει απεργία πείνας στο πεζοδρόμιο ή 10 μέτρα πιο κάτω; Όλη αυτή η συζήτηση υποτιμά και τα Τέμπη και τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Η κυβέρνηση είναι σε βέρτιγκο».

«Όσοι έχουν μνήμη, γελούν με αυτά που λέει ο Τσίπρας»

Σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός της Χαριλάου Τρικούπη εκτίμησε πως ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και δεν είναι λωτοφάγος.

«Όπως ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές, αν θα πει πως θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ, θα γελάει ο κόσμος γιατί επί επτά χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς, έτσι και ο κ. Τσίπρας, όταν λέει πως θα ενισχύσει τη δικαιοσύνη και την ποιότητα της δημοκρατίας, όσοι έχουν μνήμη τι έγινε με τον Καμμένο, τη Novartis, τον Παπαγγελόπουλο, το δημοψήφισμα, γελούν. Έχουμε μνήμη και ο κάθε πολίτης γνωρίζει την αξιοπιστία των πολιτικών προσώπων».

Οι συνεργασίες….

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως στόχος του ΠαΣοΚ είναι να νικήσει τις εκλογές και η συζήτηση για συνεργασίες δεν μπορεί να είναι παρά μετεκλογική.

«Στόχος μας είναι οι θέσεις μας να φτάσουν στον πολίτη και όχι να αποπροσανατολίζουμε. Αυτά(οι συνεργασίες) θα κριθούν μετά τις εκλογές. Αν το ΠαΣοΚ δεν είναι πρώτο κόμμα, όλη αυτή η συζήτηση είναι θεωρίες για αγρίους. Το ΠαΣοΚ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα, κι από εκεί ποια κόμματα είναι στη Βουλή και ποια συμφωνούν με το πρόγραμμά μας».

Ο Λοβέρδος και ο ΒΟΑΚ

Αναφερόμενος στον Ανδρέα Λοβέρδο είπε: «Ο κ. Λοβέρδος είχε φύγει δύο χρόνια, έκανε κόμμα, είπε αν αποτύχει το κόμμα του θα πάει σπίτι του, δεν πήγε και ξαφνικά πήγε στη ΝΔ. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται στη χώρα. Δεν έφυγε από το ΠαΣοΚ, να πάει στη ΝΔ, έκανε κόμμα, απέτυχε και πήγε».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε επίσης πως ο ελληνικός λαός θα πληρώσει το «σόου Μητσοτάκη» στη ΔΕΘ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στον ΒΟΑΚ λίγο πριν τις εκλογές του 2023, 150 εκατομμύρια ευρώ, όπως έμαθαν βουλευτές του κόμματός από την Κρήτη, που έκαναν ερώτηση στο υπουργείο Υποδομών.

«Με απόφαση στις 7/10/25, λέει το αρμόδιο υπουργείο, πως δεν είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε τον χώρο της κατασκευής του έργου, άρα δίνουμε παράταση 480 μέρες και αποζημίωση 150 εκατ. ευρώ. Δηλαδή την ανικανότητα του επιτελικού κράτους, πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς, το επιτελικό κράτος έχει αποτύχει παταγωδώς».