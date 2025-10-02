Το ΠαΣοΚ επέλεξε να μην βγει ανακοίνωση, ούτε να γίνει κάποιο σχόλιο μετά την συνέντευξη της Λαούρα Κοβέσι που θα μοιραστεί στους δημοσιογράφους και τα γραφεία Τύπου. Ο λόγος ήταν πως σήμερα διεξάγεται συζήτηση στη Βουλή και έτσι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί επίσημα για το περιεχόμενο των δηλώσεων της προϊσταμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από το βήμα της εθνικής αντιπροσωπείας.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατά της διάρκεια της τοποθέτησης του χαρακτήρισε αποκαλυπτική την ομιλία της Λάουρα Κοβέσι για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας.

Τόνισε επίσης την ανάγκη που υπάρχει ώστε πολιτική και ηθική να είναι έννοιες ταυτόσημες που θα επουλώσουν τα τραύματα των θεσμών από τη περίοδο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εργαλοιοποίηση των Θεσμών.

«Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα των διαπιστώσεων της κυρίας Κοβέσι. Τι δήλωσε; δήλωσε κάτι που όταν το λέγαμε εμείς σας ενοχλούσε. Είπε ότι η διαφθορά σκοτώνει όπως αποδείχθηκε στην τραγωδία των Τεμπών. Αν το λέγαμε εμείς θα μας λέγατε κύριε Δένδια δηλαδή μας λέτε δολοφόνους; Ούτε αυτή σας λέει δολοφόνους, ούτε εμείς. Επικίνδυνους σας λέμε και ότι παίζετε απροκάλυπτα το παιχνίδι της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας σε μία σειρά σκανδάλων που φτάσανε στο σημείο με αυτά τα σκάνδαλα κάποιοι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους» τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρνοντας ως παράδειγμα την σύμβαση 717.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Εμείς είπαμε αφήστε τη δικαιοσύνη, ψηφίστε την προανακριτική και εσείς χειροκροτούσατε τον κύριο Καραμανλή και παρεμποδίσατε τη δικαιοσύνη διερευνήσει τις ευθύνες του. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; ο κ. Καραμανλής να είναι σε αμνηστία την ώρα που 16 μη πολιτικά πρόσωπα περιμένουν να δικαστούν για την απιστία του υπουργού της Νέας Δημοκρατίας . Έχετε δει σε πολλές χώρας της ΕΕ να συμβαίνουν αυτά;» αναρωτήθηκε κοιτώντας τα έδρανα στα οποία καθόταν ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε και για όσα είπε η κυρία Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το άρθρο 86 του Συντάγματος που και ο ίδιος έχει ζητήσει να αναθεωρηθεί. «Είπε υψηλόβαθμοί αξιωματούχοι δεν καλούνται, δεν θα δώσουν λόγο ούτε αξιολογηθούν από δικαιοσύνη. Μα γιατί; δεν λέτε θέλετε αναθεώρηση του άρθρου 86;» αναρωτήθηκε για μία ακόμη φορά κοιτώντας στα κυβερνητικά έδρανα συμπληρώνοντας πως «οι μεθοδεύσεις έχουν ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητοστάκης».

Περιμένοντας τον Μυλωνάκη, σε σκηνοθεσία Μητσοτάκη

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συζητείται στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και η κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη έχει μετατραπεί σε σίριαλ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρομοίασε την κλήση του συνεργάτη του πρωθυπουργού με το θεατρικό έργο του Ιρλανδού λογοτέχνη Σάμιουελ Μπέκετ περιμένοντας τον κοντό.

«Βγήκαν στα πρωινάδικα στελέχη σας και λένε στο κουβά η αντιπολίτευση έρχεται ο Μυλωνάκης… του Μπέκετ. Έλα όμως που ο Μυλωνάκης δεν έρχεται γιατί μπλόκαρε η Νέα Δημοκρατία την άμεση κλήση του. Τι είδους κωμωδία είναι αυτή;»

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ με αφορμή το ρεσάλτο των Ισραηλινών στο πλοίο Οξυγόνο ζήτησε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών μεταξύ των οποίων είναι και η Βουλευτής Πέτη Πέρκα. Επιπρόσθετα ζήτησε να γίνει μία νέα ειδική συνεδρίαση της βουλής, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το ψήφισμα του 2015 που αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Πρέπει να στείλουμε μήνυμα σε ποια όχθη βρίσκεται η χώρα μας; Στην όχθη των Ευρωπαικών κρατών που παίρνουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να σταματήσει εθνοκάθαρση Γάζας; Ή στην όχθη με τους ελάχιστους παρόντες και με τον καλό μαθητή κύριο Μητσοτάκη του Νετανιάχου που κάνουν τους Πόντιους Πιλάτους μπροστά σε μία σφαγή;»