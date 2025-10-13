Το Βραβείο Νόμπελ Οικονομίας της Σουηδικής Τράπεζας για το 2025 αποδόθηκε από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στους Joel Mokyr, Philippe Aghion και Peter Howitt «για την εξήγηση της οικονομικής ανάπτυξης που καθοδηγείται από την καινοτομία».

Ειδικότερα, το ένα μισό του βραβείου δόθηκε στον Mokyr «για τον εντοπισμό των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της τεχνολογικής προόδου» και το άλλο μισό από κοινού στους Aghion και Howitt «για τη θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Τι συμβαίνει στην τελετή απονομής;

Κάθε χρόνο, τα βραβεία Νόμπελ απονέμονται επίσημα σε διπλές τελετές που πραγματοποιούνται στη Στοκχόλμη και στο Όσλο.

Στην τελετή της Στοκχόλμης παρευρίσκεται η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας, και οι βραβευθέντες στη φυσική, τη χημεία, την ιατρική, τη λογοτεχνία και τις οικονομικές επιστήμες λαμβάνουν τα μετάλλια και τα διπλώματά τους από τον βασιλιά.

Στο Όσλο, το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται από τον πρόεδρο της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ στο Δημαρχείο του Όσλο. Αυτό συμβαίνει προς τιμήν της επιθυμίας του Άλφερντ Νόμπελ να απονέμεται το Βραβείο Ειρήνης στη Νορβηγία.

Οι βραβευθέντες καλούνται ατομικά στη σκηνή, όπου παραλαμβάνουν το μετάλλιο Νόμπελ, το δίπλωμα και το χρηματικό βραβείο. Η τελετή περιλαμβάνει επίσης, ομιλίες από τους προέδρους των επιτροπών που τονίζουν τη σημασία των ανακαλύψεων και των συνεισφορών.

Η εκδήλωση μεταδίδεται παγκοσμίως και ακολουθείται από δεξίωση στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης για περισσότερους από 1.000 προσκεκλημένους, συμπεριλαμβανομένων βασιλέων, διπλωματών, επιστημόνων και πρώην βραβευμένων.