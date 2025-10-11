Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στη γερμανική πόλη Γκίσεν, στο κρατίδιο της Έσσης, όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ σε πολυσύχναστη αγορά, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας, μετέδωσε ότι οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός ή η κατάστασή τους.

Πυροβολισμοί σε γραφείο στοιχημάτων στην κεντρική πλατεία

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και τον ραδιοσταθμό της Έσσης, ο ένοπλος φέρεται να εισέβαλε σε γραφείο αθλητικών στοιχημάτων που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της αγοράς και να άνοιξε πυρ εναντίον των παρευρισκομένων λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, προτού τραπεί σε φυγή. Η περιοχή γέμισε αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ οι αρχές απέκλεισαν τον χώρο και ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης.

«Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος» λέει η αστυνομία

Η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη επίσης την αστυνομία, μετέδωσε ότι ο ύποπτος έχει διαφύγει, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν πως «δεν υπάρχει πλέον ενεργός κίνδυνος» για τους πολίτες. Οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να ερευνούν την περιοχή, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας συμμετέχει στις επιχειρήσεις εντοπισμού του δράστη.

Έρευνες για τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια πίσω από το περιστατικό, ούτε αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση ή για πράξη χωρίς συγκεκριμένο κίνητρο. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες πολιτών και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι εισαγγελικές αρχές της Έσσης βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA).

Η μικρή πανεπιστημιούπολη της Γκίσεν, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια της Φρανκφούρτης, συγκλονίστηκε από το περιστατικό. Πολλοί κάτοικοι μιλούν για «σκηνές πανικού» στην κεντρική αγορά, καθώς οι πυροβολισμοί ακούστηκαν την ώρα που η περιοχή ήταν γεμάτη από περαστικούς και οικογένειες. Ο δήμαρχος της πόλης κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Αν και η Γερμανία διαθέτει από τα αυστηρότερα καθεστώτα ελέγχου όπλων στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ενόπλων επιθέσεων μικρής κλίμακας, συχνά με αδιευκρίνιστα ή προσωπικά κίνητρα. Το πρόσφατο επεισόδιο στη Γκίσεν επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια ή για κάτι πιο οργανωμένο.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση

Η αστυνομία της Έσσης ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε επίσημες δηλώσεις μόλις υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τα γεγονότα, ενώ τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για την υποδοχή των τραυματιών. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, ωστόσο οι αρχές παραμένουν επιφυλακτικές.

Το περιστατικό στη Γκίσεν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανησυχητικά γεγονότα βίας που έχουν συγκλονίσει τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και σε χώρες με αυστηρούς μηχανισμούς ασφάλειας, η καθημερινότητα μπορεί να ανατραπεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.