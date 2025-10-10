Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τους αρχηγούς των κομμάτων σε συνομιλίες της τελευταίας στιγμής την Παρασκευή, στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, την ώρα που φουντώνουν οι φήμες ότι θα επαναδιορίσει τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico, το Μέγαρο των Ηλυσίων έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω στην επιλογή Λεκορνί και προσπαθεί να δει ποιες δεσμεύσεις είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης.

Οι συνομιλίες της τελευταίας στιγμής

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, με εξαίρεση τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία, με την αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση διορισμού νέου πρωθυπουργού το «βράδυ της Παρασκευής» να έχει αρχίσει.

Οφείλεται πάντως να σημειωθεί ότι ο τρίτος πρωθυπουργός κατά το διάστημα του τελευταίου έτους, από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο 2024, Σεμπαστιέν Λεκορνί, που αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, με θητεία 27 ημερών, έχει διαβεβαιώσει ότι «δεν θέλει τη δουλειά» και ότι «ολοκλήρωσε» την αποστολή του.

Παρόλα αυτά, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα του ξαναδώσει μία ευκαιρία, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες συναινέσεις, έτσι ώστε αυτή τη φορά η κυβέρνηση του να μακροημερεύσει, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το μεγάλο «αγκάθι» της έγκρισης του προϋπολογισμού.

Η επιλογή Μπορλού και τα αουτσάιντερ

Πέραν του Λεκορνί όμως, το δεύτερο όνομα που «παίζει» πολύ δυνατά για τη θέση του πρωθυπουργού είναι εκείνο του Ζαν-Λουι Μπορλού. Βετεράνος της πολιτικής και ιδρυτής του κόμματος Ενωση Δημοκρατών και Ανεξαρτήτων (UDI), επί σειρά ετών δήμαρχος της Βαλανσιέν, ο Μπορλού είχε ανακοινώσει το 2014 την αποχώρησή του από τον πολιτικό βίο λέγοντας ότι δεν διαθέτει πια την αναγκαία ενέργεια έπειτα από μία οξεία πνευμονία. Αν και έχει επανέλθει στην πολιτική σκηνή, διαβεβαιώνει ότι δεν είχε κάποια επαφή μέχρι στιγμής με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Από την άλλη πλευρά, άλλα ονόματα που ακούγονται είναι μεταξύ άλλων του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ και του πρώτου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας, αλλά και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος προέρχεται επίσης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για τον προϋπολογισμό

Τη Δευτέρα είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του προϋπολισμού για το 2026, η οποία πυροδότησε άλλωστε την τελευταία κρίση με την κατάθεση πρότασης μομφής κατά του προκατόχου του, του κεντρώου Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έχει δηλώσει ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα μπορούσε να παρουσιαστεί τη Δευτέρα, γεγονός που θα επιτρέψει την υιοθέτησή του από το κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του έτους, τη στιγμή που η Γαλλία, η δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης, βαρύνεται με χρέος 3.400 δισεκατομμυρίων ευρώ (115,6% του ΑΕΠ), ενώ η οικονομική ανάπτυξη υποχωρεί λόγω της μείωσης των επενδύσεων.

Η συνθήκη αυτή υπαγορεύει τον διορισμό κυβέρνησης ήδη από σήμερα ή έστω το σαββατοκύριακο.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί έχει δηλώσει ότι η επόμενη κυβέρνηση δεν θα έχει καμία σχέση με πολιτικές φιλοδοξίες που συνδέονται με τις προεδρικές εκλογές του 2027, φιλοδοξίες που άλλωστε ούτε ο ίδιος έχει εκφράσει ποτέ.

Αυτό θα απέκλειε τον Μπρυνό Ρεταγιό, παραιτηθέντα υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του κόμματος Les Républicains της γαλλικής δεξιάς , που προκάλεσε την κατάρρευση της κυβέρνησης Λεκορνί.

Ο Ρεταγιό έχει θέσει ως όρο για την επιστροφή του στην κυβέρνηση τον διορισμό ενός πρωθυπουργού που δεν θα ανήκει «ούτε στην αριστερά, ούτε στο μακρονικό στρατόπεδο», παραπέμποντας στον Ζαν-Λουί Μπορλού.