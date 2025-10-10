Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς φτάσαμε στην παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από το αξίωμα του πρωθυπουργού και γιατί καμία κυβέρνηση δε μακροημερεύει στη Γαλλία το τελευταίο διάστημα. Τι επιλογές έχει ο Μακρόν, για να αποτρέψει την πολιτική κατάρρευση της χώρας.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Κρέμεται από μια κλωστή το πολιτικό μέλλον της Γαλλίας» θα ακούσετε:

0:39 Γιατί παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός της Γαλλίας.

1:19 Πότε θα γνωρίζουμε το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας.

2:28 Τι διαφορετικό θα έχει αυτή η επιλογή πρωθυπουργού του Μακρόν από τις προηγούμενες αποτυχημένες.

3:37 Τα επικρατέστερα πολιτικά πρόσωπα για τη θέση του Γάλλου πρωθυπουργού.

4:14 Το ζήτημα των προεδρικών εκλογών και οι σκέψεις του Μακρόν.

5:45 Σε ποιο βαθμό η πολιτική κρίση στη Γαλλία επηρεάζει την οικονομία της.

6:15 Η στάση της αντιπολίτευσης: Κατακερματισμένη αριστερά και ανερχόμενη δεξιά.

8:23 Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι πρόεδροι σε περίπτωση αποχώρησης Μακρόν.

