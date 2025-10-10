Την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης μετά την αποχώρησή του από τη Βουλή, αλλά και γενικότερα μετά το 2023, παραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφορεί το Σάββατο, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο «προειδοποιώντας, προτείνοντας και αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του για το μέλλον», ενώ μιλά για την απόφασή του να παραιτηθεί, για το επερχόμενο βιβλίο του, την κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

«Το 2015 παραλάβαμε μια χώρα-παρία»

Ο κ. Τσίπρας υπερασπίζεται σθεναρά το έργο της κυβέρνησής του, κάνοντας μια αναδρομή στην κρίσιμη περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ:

«Το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη».

Στο ίδιο πλαίσιο κατηγορεί ευθέως τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας και πολιτικό θράσος: «Ο Κυρ. Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι’ αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν “Γερούν γερά” και “βάστα Σόιμπλε”, όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή».

«Η κυβέρνηση λειτουργεί ως καθεστώς ολιγαρχίας»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο πρώην πρωθυπουργός περιγράφει τη σημερινή πολιτική κατάσταση ως «καθεστώς διαφθοράς», το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει οικοδομήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Δεν πάει άλλο», δηλώνει χαρακτηριστικά. «Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης». Με αυτή τη φράση, ο Τσίπρας επιχειρεί να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα απέναντι στη σημερινή εξουσία, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα μια νέα φάση δημόσιας παρουσίας του.

«Η πράξη των πολλών μπορεί να φέρει την πρόοδο»

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει μήνυμα κινητοποίησης προς την κοινωνία και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο:

«Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου».

Με τη φράση αυτή υποδηλώνει ότι η επόμενη του πολιτική διαδρομή δεν θα κινηθεί σε παραδοσιακά κομματικά σχήματα, αλλά θα επιχειρήσει να αντλήσει νομιμοποίηση «από την κοινωνία και όχι από τα παρασκήνια της εξουσίας».

«Με παλιό διαβατήριο δεν περνάς στη νέα εποχή»

Αναφερόμενος στο μέλλον του ίδιου και της ευρύτερης Αριστεράς, ο Τσίπρας κάνει λόγο για ανάγκη ριζικής ανανέωσης:

«Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή. Απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία». Το μήνυμά του φαίνεται να αφορά όχι μόνο το πολιτικό σύστημα συνολικά, αλλά και τον χώρο από τον οποίο προέρχεται, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας.

«Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας»

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας σκιαγραφεί το προσωπικό του πολιτικό στίγμα, τονίζοντας πως επιλέγει να πορευτεί χωρίς συναλλαγές και χωρίς παρασκήνιο:

«Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού — αυτή είναι η απόφασή μου».

Η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, που θα δημοσιευτεί το Σάββατο στην Εφημερίδα των Συντακτών, αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση, καθώς αποτελεί την πιο καθαρή μέχρι σήμερα δήλωση προθέσεων του Αλέξη Τσίπρα μετά την αποχώρησή του από την ενεργό κοινοβουλευτική πολιτική.