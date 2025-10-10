Είναι ο απόλυτος σταρ του σύγχρονου σινεμά ή απλώς ένας προσεκτικά κατασκευασμένος μύθος; Οι δύο δημοσιογράφοι συζητούν για τις επιλογές, τις συνεργασίες και τη «λόξα» του Λεονάρντο Ντι Κάπριο που κάνει το κάθε του φιλμ να μοιάζει με γεγονός.

Στο σημερινό επεισόδιο: Με την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον να έχει γίνει talk of the town (προβλέπονται αρκετές υποψηφιότητες στα Οσκαρ) ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, αφιερώνουν ένα podcast του Σινεμά στη Σέντρα στον πρωταγωνιστή της, Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στο φαινόμενο Ντι Κάπριο, όπως τον είχαν αποκαλέσει την εποχή του Τιτανικού, το 1998.

Παρεξηγημένος στην αρχή, αργότερα αξιοσέβαστος, ο Λ. Ντι Κάπριο έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλους δημιουργούς, από τον Μάρτιν Σκορσέζε («The aviator», «Το νησί των καταραμένων» κ.α.) μέχρι τον Κρίστοφερ Νόλαν («Ιnception») και από τον Κλιντ Ιστγουντ («J. Edgar»), μέχρι τον Κουέντιν Ταραντίνο («Dhango o Τιμωρός»). Βραβευμένος με Οσκαρ Α ρόλου για την Επιστροφή του Αλεχάντρο Γκονζάλεθ Ινιαρίτου και εδώ και χρόνια ακριβοθώρητος (παίζει σπάνια πια), εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαλότητες και συγκρούσεις. Οπως ακριβώς συμβαίνει στο podcast.