Διετής ήταν, εν τέλει, ο κύκλος του Γιάννη Σφαιρόπουλου στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα.

Την Πέμπτη (9/10) και μετά το ραντεβού κορυφής που έλαβε χώρα για το ζήτημα, ο σύλλογος του Βελιγραδίου ενημέρωσε για τη λύση του συμβολαίου του 58χρονου Έλληνα προπονητή, «με έναν μόνο στόχο», όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση: «το συμφέρον» της ομάδας στην παρούσα χρονική περίοδο.

Οι επιτελείς του Ερυθρού Αστέρα αναγνώρισαν την απεριόριστη συμβολή του Γιάννη Σφαιρόπουλου στην αγωνιστική αναβάθμιση που μεσολάβησε από τον Οκτώβριο του 2023 και τον χαρακτήρισαν «ανεξίτηλο κομμάτι της ιστορίας» χάρη στα τρόπαια που κατέκτησε αλλά και στον τίτλο του πιο επιτυχημένου προπονητή.

Након заједничког састанка председника клуба Жељка Дрчелића, генералног менаџера за спортски сектор Милана Томића, менаџмента клуба и досадашњег тренера Јаниса Сферопулоса, донета је одлука да господин Сферопулос неће више обављати функцију тренера првог тима нашег клуба. Ова… pic.twitter.com/jjJ8EuZ2RX — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 9, 2025

Τι έφταιξε

Με μπάτζετ 20 εκατ. ευρώ και προσθήκες στο ρόστερ όπως αυτές των Κάρτερ, Νουόρα, Οτζελέγε, Μονέκε και Ριβέρο οι άνθρωποι του κλαμπ περίμεναν κάτι καλύτερο από το 0-2 στην έναρξη της Euroleague μετά τις εύκολες ήττες από τη Μιλάνο εντός και την Μπάγερν εκτός. Επίσης ο Αστέρας έχασε και στην πρεμιέρα της ABA League από τη Ζαντάρ εντός, αποτέλεσμα που οδήγησε στις εξελίξεις.

Ο Σφαιρόπουλος καθοδήγησε την πρώην ομάδα του σε 145 αγώνες. Το ρεκόρ του ήταν 90 νίκες και 55 ήττες. Μαζί του αποχωρεί και ο Έλληνας συνεργάτης του, Βασίλης Γεραγωτέλλης.

Αναλαμβάνει ο Ομπράντοβιτς

Όπως όλα δείχνουν, διάδοχος του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» θα είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Βελιγραδίου θα έχουν έναν… Ομπράντοβιτς στα ηνία τους. Βέβαια η προηγούμενη θητεία του είχε διαρκέσει μόνο λίγους μήνες (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2020). Πλέον θα έχει και το αναπόφευκτο ντεσαβαντάζ της δουλειάς σε μια ομάδα που δεν επέλεξε και δεν έχτισε ο ίδιος μέσα από την καλοκαιρινή προετοιμασία.