Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Αριστοτέλους, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε νησίδα και στη συνέχεια έριξε φωτεινό σηματοδότη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε 94χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαινε και η σύζυγός του. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η Τροχαία είναι ο ηλικιωμένος οδηγός να παρουσίασε ξαφνικά πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να μην μπορέσει να φρενάρει.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Τροχαίας, ενώ συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής αποκαθιστά τη ζημιά στον κατεστραμμένο σηματοδότη.