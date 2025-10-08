Ο Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός αναλυτής και συνεργάτης του «ΒΗΜΑΤΟΣ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, μετά την παραίτηση από το βουλευτικό του αξίωμα. Ποιοι ανησυχούν περισσότερο, ποιο το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και ποιες οι προϋποθέσεις για να πετύχει.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Η παραίτηση και η μεγάλη επιστροφή του Τσίπρα» θα ακούσετε:

0:58 Γιατί παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από το βουλευτικό του αξίωμα.

2:12 Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τι σκέφτονται τα στελέχη του.

3:32 Η ατζέντα του νέου κόμματος Τσίπρα και το rebranding όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται.

6:13 Ποιος πολιτικός αρχηγός επηρεάζεται περισσότερο από την απόφαση Τσίπρα.

7:55 Άλλες περιπτώσεις πολιτικών αρχηγών που αποχώρησαν και επέστεψαν στην πολιτική με νέα σχήματα.

9:24 Οι προϋποθέσεις για να επιτύχει το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

10:49 Το πολιτικό κενό στη χώρα και οι πιθανότητες που έχει ο Τσίπρας να το αναπληρώσει.

11:52 Το τρωτό σημείο στις δηλώσεις Τσίπρα περί παραίτησής του.

13:16 Πώς η κυβέρνηση επηρεάζεται από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

