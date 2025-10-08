Η προσχώρηση του Θοδωρή Δρίτσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, ανακοίνωσε και την επιστολή του Θοδωρή Δρίτσα, με την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δρίτσας πήρε την έδρα μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Μπούρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Δρίτσας μας γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Χαρίτσης με επιστολή του μας γνωστοποιεί την προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Και ο κ. Δρίτσας μας γνωστοποιεί την προσχώρησή του στη Νέα Αριστερά».

Πλέον, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 25 βουλευτές, ενώ η ΚΟ της Νέας Αριστεράς έχει στη δύναμή της 12 βουλευτές.