Μετά την αρχική του άρνηση να τοποθετηθεί επί των ερωτήσεων ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, αποφάσισε τελικά να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Η αλλαγή στάσης του προκαλεί νέο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της διαδικασίας, καθώς αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενταση και διακοπή της συνεδρίασης

Νωρίτερα, την «έκρηξη» των μελών της εξεταστικής επιτροπής προκάλεσε η άρνηση του μάρτυρα, Γρηγόρη Βάρρα, να δεχθεί ερωτήσεις με αποτέλεσμα να διακοπεί για μια ώρα η συνεδρίαση. Και αυτό ώστε να έχει το χρονικό περιθώριο να αναθεωρήσει τη στάση του ο μάρτυρας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει καταθέσει και στην Ευρωπαία εισαγγελέα, υπέβαλε υπόμνημα, με τον πρόεδρο της Εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο να του εξηγεί ότι υπάρχουν συνέπειες για τη στάση του, όπως αυτές προβλέπονται από τον ΚΠΔ άρθρα 231 και 232.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, όπως ορίζει ο Νόμος και ο Κανονισμός της Βουλής (α.145), έχει αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών καθώς και του εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Για αυτό και τα μέλη της πράττουν κάθε αναγκαία κατά την κρίση τους ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκαν.

Μεταξύ άλλων συνεπειών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας ενδεχομένως να αντιμετωπίσει την ποινή που προβλέπεται για λιπομαρτυρία. Σε μια τέτοια περίπτωση ο κ. Βάρρας είναι πιθανό να φτάσει έως τη διαδικασία αυτοφώρου.

Οι αντιδράσεις των μελών της Εξεταστικής

Τα μέλη της επιτροπής έκαναν λόγο για προσβλητική στάση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι θα ήθελαν να δεχθεί ερωτήσεις.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠαΣοΚ σημείωσε ότι δεν είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος και δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί τις ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής. Η στάση του, σύμφωνα με τη βουλευτή, μαρτυρά έλλειψη σεβασμού. «Σέβομαι την ιδιότητα σας, αλλά αδικείτε τον εαυτό σας», τόνισε και συμπλήρωσε πως ο κ. Βάρρας θέλησε να υποστηρίξει ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε καμία ενημέρωση για την κατάσταση του Οργανισμού υπενθυμίζοντας του ότι «είστε με εν τη ευρεία έννοια υπάλληλος του, εδώ και πέντε χρόνια είστε μισθοδοτούμενος από τη γενική κυβέρνηση. Δεν είστε στο πανεπιστήμιο, δεν διδάσκετε φοιτητές, είστε από το 2020 με γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου».

Ο Βασίλης Κόκκαλης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του μάρτυρα και υπογράμμισε ότι δεν είναι νόμιμη η άρνηση του. «Αν αποχωρήσει σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλει να καταθέσει ο μάρτυρας» είπε.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ τόνισε ότι με τη στάση αυτή από τον μάρτυρα, «αμφισβητείται η αξιοπιστία του». Προσέθεσε δε ότι είναι η επιλογή του είναι προσβλητική.

Σε ακόμα πιο υψηλούς τόνους ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης ζήτησε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Βάρρας: Ήταν βελούδινο το διαζύγιο με τον Βορίδη

Παρεμπιπτόντως, στην ανατροπή όσων έλεγε και υποστήριζε, ακόμα και στο άτυπο σημείωμα που είχε αποστείλει στον υφυπουργώ παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, είχε προβεί κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο Γρηγόρης Βάρρας. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ τον Ιούνιο κατηγορούσε τον τότε υπουργό ότι τον απέπεμψε γιατί απλώς έκανε τη δουλειά του και έλεγε ότι ήταν θύμα δολοφονίας χαρακτήρα, στη σημερινή συνεδρίαση υποστήριξε ότι ήταν ένα βελούδινο διαζύγιο και ότι δεν μάλωσαν, αντιθέτως ήταν χαμογελαστοί. Ωστόσο επανέλαβε ότι δέχθηκε πιέσεις από τον Μάκη Βορίδη για να παραιτηθεί.

Ο μάρτυρας είπε χαρακτηριστικά πως «δράττω την ευκαιρία της σημερινής παρουσίας μου, μιας κι έχουν συζητηθεί πολλά, ότι και καλά ήταν εκεί και δεν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό; Είχατε κόντρα με τον Βορίδη; Όταν μου ζήτησε την παραίτηση, χαμογελαστοί φύγαμε, βελούδινο ήταν το διαζύγιο και διάβασα ότι μάλωσε. Ποτέ θέματα ούτε πιθανής διαφωνίας με τον κ. Βορίδη δεν ανέφερα στον πρωθυπουργό».

Ταυτόχρονα, ο κ. Βάρρας, θέλησε να πει ότι -αν και βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου- ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό.

«Φαίνεται ο παρεμβατικός, ο εξουσιαστικός χαρακτήρας»

Σε άλλο σημείο ωστόσο, ο κ. Βάρρας είπε ότι «υπήρξε παρέμβαση του τότε ΥΠΑΑΤ, Μάκη Βορίδη. Ζητούσε διορθώσεις. Απαιτούσε τον λόγο γιατί την ανέβασα σε διαβούλευση. Την διακήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο».

Σύμφωνα με όσα είπε, «η διαβούλευση ήταν ένα στοιχείο διαφάνειας. Ό,τι πιο σύγχρονο και πιο μοντέρνο. Δεν υπήρχε one man show. Εγώ πάντα, όπου και να πήγαινα, είχα και τους δυο αντιπροέδρους. Όλα τα κοινωνούσα στο ΔΣ. Όλα τα μέλη ήξεραν και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Για να έχουν γνώση. Αυτό πιστεύω ότι είναι η Δημοκρατία.

Απαγορεύεται η όποια παρέμβαση όσο ανώτερος και αν είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Όταν βγαίνει ένας διαγωνισμός είναι δύο πράγματα. Αν είναι φωτογραφικός και δεύτερον αν ο πρύτανής ή ο αντιπρύτανης μάς επιβάλλει να βάλουμε κάτι. Είναι παράνομη πράξη. Πόσο μάλλον εδώ. Σε εσάς τα μέλη του κοινοβουλίου πώς ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Όταν ένα υπουργός ζητάει την διακήρυξη και του λέει να κάνει διορθώσεις αυτό είναι παρέμβαση ή δεν είναι;».

Εξήγησε δε, ότι η δική του κατάθεση είναι ένας τόμος ολόκληρος. «Καταλαβαίνετε την επιμέλεια που έχω. Άρα τι σημαίνει; Υπάρχει αλληλογραφία. Φαίνεται ο παρεμβατικός, ο εξουσιαστικός χαρακτήρας. Και πρέπει εσείς ως μέλη του κοινοβουλίου να δείτε τι σημαίνει εποπτεύων. Γιατί άκουσα με υποτιμητικό τρόπο να αναφέρεται ο υφιστάμενος. Δηλαδή ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υφίσταται; Να καταλάβει τη διαφορά, ποια είναι η διαφορά των εποπτευόμενων και στο υπουργείο» σημείωσε χαρακτηριστικά.