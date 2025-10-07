Για «κενά μνήμης» του Γρηγόρη Βάρρα έκαναν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική της Βουλής. Αφού πρώτα επεσήμαναν το γεγονός πως έθεσε εαυτόν στη διάθεση των μελών της επιτροπής διότι «σε διαφορετική περίπτωση, θα αντιμετώπιζε νομικές συνέπειες», καυτηρίασαν την αδυναμία να απαντήσει με σαφήνεια, επικαλούμενος τόσο την «προχωρημένη ηλικία του» όσο και «άγνοια» από τη μία για «τα ΑΦΜ που τελικά ‘πληρώθηκαν’ το 2020» και από την άλλη για «την ύποπτη και σκανδαλώδη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη το 2020», παρότι εκείνη την περίοδο ήταν πρόεδρος.

«Ειρωνικά απορεί αν θα έπρεπε να σφάξει ο ίδιος τα… πλεονάζοντα αρνιά, αν και θα έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη σοβαρότητα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία εξετάζει ένα σκάνδαλο που έχει προκαλέσει απόγνωση στους κανονικούς αγρότες της χώρας μας» σχολίαζαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Του αναγνώρισαν πάντως πως «ήταν ξανά αποκαλυπτικός για τον ρόλο του Μ. Βορίδη στο σκάνδαλο, καθώς ο τελευταίος, σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, παρενέβη σε βαθμό ‘παράβασης καθήκοντος’ στην προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Τεχνικό Σύμβουλο το 2020 και απαίτησε την παραίτηση Βάρρα γιατί ‘έκανε καλά τη δουλειά του’ και ‘ξεκάρφωνε ανομίες’.

Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι δεχόταν πίεση από τον Τεχνικό Σύμβουλο, την Neuropublic, εταιρεία του κύριου Γαργαλάκου για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές και αρνήθηκε. Η καρατόμησή του έγινε μετά από απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη. Όπως ανέφερε ξεκάθαρα, το ‘συμφωνώ’ του κ. Βορίδη ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Πώς γίνεται να πιστέψει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος;»

Αντιθέτως τον κατηγόρησαν τον μάρτυρα πως εμφανίστηκε «απόλυτα βέβαιος για ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν έχει ερωτηθεί ποτέ από τον πρωθυπουργό για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ – «όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό», όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν είχε πει λέξη στον πρωθυπουργό, παρότι μετά τη θητεία του στην κορυφή του Οργανισμού διορίστηκε σε θέση «δίπλα» στον Κυρ. Μητσοτάκη, από τα τέλη του 2020. Και παρότι έχει καταθέσει επί 36 ώρες και σε τρεις φάσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Η αφωνία του για τον κ. Μητσοτάκη ίσως οφείλεται στα εγκώμια που ο ίδιος ο κ. Βάρρας είχε εκφράσει παλαιότερα για τον πρωθυπουργό: «κάθε Κρητικός πρέπει να νιώθει υπερηφάνεια για τον πατριώτη τους, γιατί είναι τιμή για όλους μας που αυτή την στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας μας και μας βγάζει από πολλά αδιέξοδα και χειρίζεται με παραδειγματικό τρόπο κρίσεις. Και για να φρεσκάρουμε τη μνήμη του, θυμίζουμε ότι είχε τοποθετηθεί «Υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας, για τη μελέτη αποκατάστασης των Λευκών Ορέων, του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη», ενώ προηγούμενα, επί της Δημαρχίας της κα. Μπακογιάννη στην Αθήνα, είχε σημαντικό ρόλο στον Δήμο. Ο ίδιος, πριν από την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διατεινόταν δημοσίως ότι είχε απευθείας συνομιλίες με το Γραφείο του Πρωθυπουργού» σημείωσαν από το κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Πώς γίνεται να πιστέψει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος, για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;» απορούσαν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.