Σε ένα νέο διμέτωπο αγώνα οδηγούν το ΠαΣοΚ οι τελευταίες εξελίξεις, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Σε μια πολιτική σκηνή που μοιάζει πιο ρευστή και αμφίρροπη από ποτέ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στέκεται σε ένα νέο, κρίσιμο πολιτικό σταυροδρόμι.

Ο αγώνας που δίνει, με τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά και το νέο, αινιγματικό πολιτικό σχήμα που αναδύεται στα αριστερά του ΠαΣοΚ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για αμφίπλευρη διεύρυνση.

Ίσως με άλλους όρους αυτή τη φορά, με «περισσότερη δημοκρατία» όπως τόνισε με παρέμβαση του στο Βήμα ο Παύλος Γερουλάνος ή με την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων όπως ζητά η πλευρά Δούκα, καθώς, ένα ακόμη θέμα που καλείται να λύσει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είναι και η εσωτερική λειτουργία του κόμματος.

Με όχημα το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ, το ΠαΣοΚ πορεύεται σε ένα συνέδριο που θα το βοηθήσει στην οργανωτική του αναδιάταξη. Τα νέα όργανα που θα προκύψουν θα είναι εκείνα που θα οδηγήσουν το ΠαΣοΚ στις εκλογές και θα το βοηθήσουν επίσης να κάνει το πολιτικό του στίγμα πιο έντονο και διακριτό από ότι είναι σήμερα.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει και το βάζει η εσωκομματική αντιπολίτευση όλο και πιο τακτικά στον εσωτερικό διάλογο. Τα επόμενα όργανα θα λειτουργήσουν; θα συνεδριάζουν; Αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Μέχρι στιγμής αυτό που φαίνεται να ενώνει και να συσπειρώνει τη βάση, αλλά και την ηγεσία του ΠαΣοΚ, είναι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

Το μοτίβο Τσίπρα, η απάντηση Ανδρουλάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να τοποθετείται δημόσια μία φορά τον μήνα. Πρώτα πραγματοποίησε παρέμβαση στη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα μίλησε στο συνέδριο του Economist στις 5 Σεπτέμβριου, στη συνέχεια χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ένα βίντεο που ανήρτησε στις 6 Οκτωβρίου γνωστοποίησε την παραίτηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα αναμένεται τον επόμενο μήνα μία ακόμη παρέμβαση με την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και στις δύο περιπτώσεις επέλεξε να απαντήσει με το ίδιο τρόπο. Την πρώτη φορά μίλησε για «τυχοδιώκτες από το παρελθόν» και τη δεύτερη φορά έκανε λόγο ξανά για «τυχοδιωκτικές συμπεριφορές».

Το μοτίβο αυτό που έχει επιλέξει βρίσκει ευήκοα ώτα στους βουλευτές του κόμματος που το αναπαραγάγουν στα τηλεοπτικά πάνελ.

Ωστόσο κάποιοι από αυτούς πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook μέτρησε την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει πως «οι σημερινές ηγεσίες της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς «οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό».

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε συνέντευξη παραχώρησε υπογράμμισε πως δεν θα συμπορευθεί ποτέ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ανήκει στο ΠαΣοΚ και μόνο, ενώ η πλευρά Γερουλάνου έχει τονίσει στο παρελθόν ότι «δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του αύριο μιλώντας για το χθες».

Η απάντηση

Η επανεμφάνιση Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του ΠαΣοΚ και ορθώνει τοίχος προς τα αριστερά. Παράλληλα όμως δημιουργεί νέους συσχετισμούς και φρενάρει μία ροή στελεχών που είχε ξεκινήσει από τα αριστερά προς το ΠαΣοΚ προεξάρχοντας του Πέτρου Πάππα και της Ράνιας Θρασκιά.

Σε αυτό το νέο διμέτωπο σκηνικό που διαμορφώνεται, η απάντηση στο πόσο αριστερά μπορεί να πάει το ΠαΣοΚ βρίσκεται για πολλούς μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη στις προγραμματικές θέσεις, στον τρόπο που αυτές θα αναδειχθούν αλλά και στο πόσο ριζοσπαστικός θα είναι ο λόγος που θα χρησιμοποιούν τα στελέχη του στον δημόσιο διάλογο.