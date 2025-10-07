Οσοι είναι θαυμαστές των κινεζικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών έχουν σίγουρα εντυπωσιαστεί από την άψογη παραγωγή – σκηνικά, κοστούμια κλπ, που κάνουν τους θεατές να μεταφέρονται σε άλλες εποχές, στο παρελθόν ή στο μέλλον, με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες.

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ταινιών και των σίριαλ γυρίζονται σε αυτό που πολλοί αποκαλούν «κινεζικό Χόλιγουντ». Ο λόγος για το Hengdian World Studios, το μεγαλύτερο στούντιο κινηματογράφησης και τηλεοπτικών παραγωγών στον κόσμο, που βρίσκεται στην πόλη Hengdian της επαρχίας Zhejiang, περίπου 160 χλμ. νότια του Hangzhou.

Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα που λειτουργεί ταυτόχρονα ως κέντρο παραγωγής κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου, αλλά και ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Εδώ γυρίζονται περίπου το 70% των κινεζικών ιστορικών δραμάτων και ταινιών εποχής κάθε χρόνο.

Μια πόλη-στούντιο

Αυτό το σύμπλεγμα των στούντιο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1996 για τις ανάγκες της ταινίας «Opium War». Από τότε, εξελίχθηκε σε μια «πόλη-στούντιο» έκτασης 330 εκταρίων, με 30 εξωτερικούς χώρους γυρισμάτων και 130 εσωτερικά στούντιο. Εκτός από τη στήριξη της κινεζικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας προωθεί επίσης την κινεζική κουλτούρα. Μέχρι το 2025, τα στούντιο έχουν εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο κολοσσό, προσελκύοντας διεθνείς παραγωγές.

Καλύπτει πάνω από 3,3 τ.χλμ., μεγαλύτερο από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, και περιλαμβάνει πλήρεις ανακατασκευές ιστορικών τοποθεσιών από χιλιάδες χρόνια κινεζικής ιστορίας. Είναι επίσης επίσημα αναγνωρισμένο ως εθνικό τουριστικό αξιοθέατο.

Εδώ έχουν γυριστεί περισσότερες από 1.200 ταινίες και σειρές, κυρίως ιστορικά έπη πολεμικών τεχνών και φαντασίας. Στα στούντιο αυτά έχουν γίνει τα γυρίσματα ταινιών όπως το «Τίγρης και Δράκος», του Ανγκ Λι, που κέρδισε 4 βραβεία Όσκαρ (Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, Καλύτερων Σκηνικών).

Εδώ έχουν γυριστεί επίσης τα αριστουργήματα του Ζανγκ Γιμού «Ηρωας» και «Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού», η «Μουλάν», καθώς και πλήθος επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών.

Ανάμεσα στις αναπαραστάσεις ιστορικών τοποθεσιών συμπεριλαμβάνονται:

Η Απαγορευμένη Πόλη σε πλήρη κλίμακα με παλάτια, ναούς και κήπους. Χρησιμοποιείται για δράματα δυναστειών Ming και Qing. Το Παλάτι Qing: Βασισμένο σε αρχαιολογικά ευρήματα της δυναστείας Qing (221-206 π.Χ.), ιδανικό για επικές ταινίες όπως το Hero του Zhang Yimou. Αναπαράσταση αποικιακών δρόμων του 19ου-20ου αιώνα, δημοφιλές για κατασκοπευτικά και ιστορικά δράματα. Κήποι και παλάτια εμπνευσμένα από το Παλαιό Θερινό Παλάτι του Πεκίνου. Βουδιστικοί ναοί για σκηνές με μοναχούς ή φιλοσοφικές ιστορίες.

Διαθέτει επίσης σκηνικά υπαίθριων μαχών με κάστρα, οχυρά και πεδία μάχης, τεχνητές λίμνες και ποτάμια για σκηνές με πλοία ή μάχες στο νερό.

Τα σκηνικά μπορούν να προσαρμοστούν για διαφορετικές εποχές, π.χ. ένα παλάτι Ming μπορεί να μετατραπεί σε σκηνικό Tang με μικρές αλλαγές.

Η κινεζική Disneyland

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση αυτών των στούντιο για τους παραγωγούς είναι δωρεάν και τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από ξενοδοχεία, όπου διαμένουν οι πρωταγωνιστές και τα συνεργεία, τις ενοικιάσεις εξοπλισμού και τον τουρισμό.

Τα στούντιο συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας (κομπάρσοι, τεχνικοί, ξεναγούς κ.λπ.) και προσελκύοντας εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο αριθμός των επισκεπτών το 2023 ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια.

Η τοπική κοινότητα παρέχει δεκάδες χιλιάδες κομπάρσους, που πληρώνονται περίπου 6-12 ευρώ την ημέρα για ρόλους όπως στρατιώτες ή χωρικοί. Μερικοί έχουν εξελιχθεί σε γνωστούς ηθοποιούς, π.χ. ο Wang Baoqiang.

Τα στούντιο διαθέτουν υπερσύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακά εφέ, που χρησιμοποιούνται σε ταινίες με ακροβατικά και μαγικά στοιχεία. Από το 2023, τα στούντιο πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη για προσομοίωση σκηνικών, μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Επίσης αναδεικνύουν την κινεζική ιστορία και μυθολογία, με ακριβείς αναπαραστάσεις αρχιτεκτονικής, ενδυμασιών και παραδόσεων.

Οι επισκέπτες αυτών των στούντιο μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά γυρίσματα, να νοικιάσουν κοστούμια, να παρακολουθήσουν παραστάσεις (π.χ. μάχες πολεμικών τεχνών) και να περιηγηθούν σαν σε θεματικό πάρκο. Είναι με λίγα λόγια η Ντίσνειλαντ για τους φαν των κινεζικών δραμάτων.

Η κινεζική βιομηχανία θεάματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία της Κίνας είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, με τεράστια παραγωγή που ξεπερνά συχνά αυτή των ΗΠΑ σε αριθμό ταινιών και σειρών. Παρά την ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19, η βιομηχανία αντιμετώπισε προκλήσεις το 2024, όπως μείωση εσόδων λόγω οικονομικής επιβράδυνσης και αλλαγών στις προτιμήσεις του κοινού (π.χ. άνοδος streaming και μικρών δραμάτων).

Η Κίνα παράγει εκατοντάδες ταινίες ετησίως, με έμφαση σε εγχώριες παραγωγές (κυρίως κωμωδίες, δράματα και sci-fi). Το 2023, η παραγωγή αυξήθηκε, αλλά το 2024 μειώθηκε λόγω των περιορισμών σε επενδύσεις.

Το 2023, η Κίνα παρήγαγε το 6% των παγκόσμιων ταινιών. Το box office της Κίνας αντιπροσωπεύει περίπου το 24% παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η χώρα να έρχεται δεύτερη σε εισπράξεις μετά τις ΗΠΑ.Η τηλεοπτική παραγωγή εστιάζει σε δράματα (ιστορικά και σύγχρονα), με αυστηρή λογοκρισία από το NRTA (National Radio and Television Administration).