Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, με περιοχές όπως οι Παξοί, η Δράμα, η Χαλκιδική και το ανατολικό Αιγαίο να δέχονται πάνω από 100 τόνους νερού ανά στρέμμα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για νέα επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα έχει καλό καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, ένα νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά και θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα έως και την Τετάρτη, προκαλώντας ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Άστατος ο καιρός την Κυριακή

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει συννεφιά, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 3 – 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 14 – 24 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 8 – 20 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα δυτικά και βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ και από τα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.