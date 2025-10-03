Σε κάτι δεκαετίες πίσω μάς μεταφέρει ο Αρκάς, σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, με την «Καλημέρα» και το σκίτσο που τη συνοδεύει.

Ο διάσημος σκιτσογράφος σχεδιάζοντας ένα σταθερό τηλέφωνο και μάλιστα «παλαιάς κοπής» αναφέρεται στην εποχή εκείνη που δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα .

Ο Αρκάς με το σκίτσο του, ζητά σε όσους από εμάς θυμόμαστε την εποχή της σταθερής τηλεφωνίας, να σηκώσουμε το χέρι μας.

Φυσικά από το σκίτσο του δε θα μπορούσε να λείπει το ιδιότυπο χιούμορ του, το οποίο και βρίσκεται στο κάτω μέρος του σκίτσου του, στην υποσημείωση που υποδεικνύει ο αστερίσκος.

Το κείμενο του σκίτσου του αναφέρει:

«Οσοι θυμούνται την εποχή που έμενες σπίτι όταν περίμενες τηλέφωνο να σηκώσουν το χέρι τους* ».

Ακολουθεί το σκίτσο και η χιουμοριστική υποσημείωση