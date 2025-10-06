Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έφερε ξανά φουρτούνες στο Ελιζέ. Ο Εμμανουέλ Μακρόν καλείται να αποφασίσει άμεσα για την επόμενη ημέρα της Γαλλίας ζητώντας από τον παρετηθέντα πρωθυπουργό να παραμείνει στη θέση του μέχρι την Τετάρτη.

«Οι προϋποθέσεις δεν πληρούνταν» για να παραμείνω πρωθυπουργός, δήλωσε ο Λεκορνί μία ώρα μετά την παραίτησή του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος «προσπάθησε να χαράξει μια πορεία προς τα εμπρός με τους κοινωνικούς εταίρους, τους ηγέτες των επιχειρήσεων και τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζομένους, ειδικά σε θέματα που έχουν μπλοκαριστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες», όπως η ασφάλιση ανεργίας, οι συντάξεις και η κοινωνική ασφάλιση, προκειμένου «να αναζωογονήσει τη συνδιαχείριση» και «να δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη» με βάση μια λειτουργική κυβερνητική συμμαχία.

Ο Λεκορνί έγινε ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στην Πέμπτη Δημοκρατία. Ο Λεκορνί είναι ο τρίτος πρωθυπουργός που «έπεσε» από την πρόωρη εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου 2024. Οι συνέπειες της εκλογικής εκείνης αναμέτρησης που άφησε την Εθνοσυνέλευση ουσιαστικά χωρισμένη στα τρια, συνεχίζουν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας.

Αλυσιδωτή αντίδραση

Για τον Λεκορνί, το σημείο χωρίς επιστροφή ήρθε το βράδυ της Κυριακής. Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, Μπρούνο Ρεταγιό, ηγήθηκε μιας εξέγερσης εναντίον της κυβέρνησης που σχηματίστηκε. Βασικός λόγος ήταν η παρουσία (και πάλι) πολλών υποστηρικτών του Μακρόν σε αυτήν.

«Η σύνθεση της κυβέρνησης δεν αντικατοπτρίζει την υποσχεθείσα ρήξη», δήλωσε ο Ρεταγιό πυροδοτώντας μια νέα κρίση. Η οργή του υπουργού Εσωτερικών προήλθε από τον αιφνιδιαστικό διορισμό του Μπρούνο Λε Μερ (2017-2024) στο υπουργείο Άμυνας. Για τους Ρεπουμπλικανούς και μεγάλο μέρος της πολιτικής τάξης, η επιστροφή του στην κυβέρνηση θεωρήθηκε προσβολή. Ο Λε Μερ κατακρίθηκε ως σύμβολο της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών και της ανακύκλωσης πολιτικών προσώπων.

Σαν ντόμινο, οι πολιτικές δυνάμεις που αποτελούσαν τη συνεργασία εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους η μία μετά την άλλη. Η αποκάλυψη της σύνθεσης της κυβέρνησης προκάλεσε οργή, καθώς φαινόταν να ευνοεί το προεδρικό κόμμα σε βάρος των συμμάχων του. Δύο μικρά κεντρώα κόμματα, το UDI και το Parti Radical, απέσυραν την στήριξη τους στην κυβέρνηση.

Η σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του Λεκορνί αποκρυστάλλωσε όλες τις εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί εντός της κυβέρνησης συνασπισμού, καθώς και όλες τις κριτικές που είχε εκφράσει η αντιπολίτευση από τη στιγμή που ο πιστός του Μακρόν ορίστηκε πρωθυπουργός. Η επανεκλογή 12 από τους 18 απερχόμενους υπουργούς άφησε τους υποτιθέμενους υποστηρικτές του Λεκορνί σε αμηχανία. Όπως υποστήριξαν είχαν παραμείνει στο σκοτάδι μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι επιλογές του Μακρόν για την επόμενη ημέρα

Πίσω από τις δραματικές χειρονομίες και τις απειλές αποχώρησης από τον συνασπισμό, η «πολύ, πολύ σχετική πλειοψηφία» που κυβερνούσε μετά την αποτυχημένη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης του 2024 κλονίστηκε βαθιά. Η σύντομη θητεία του Λεκορνί ανέδειξε μια σκληρή πραγματικότητα: η προσέγγισή του είχε αποτύχει. Ζητώντας «ρήξη» τόσο στην ουσία όσο και στο ύφος, ο Λεκορνί είχε δημιουργήσει προσδοκίες που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει, τόσο στο δικό του στρατόπεδο όσο και στην αντιπολίτευση.

Ακόμη και η αποκήρυξή του του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να ψηφίζει νόμους χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία, δεν αποκατέστησε την σοβαρά κλονισμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των κομμάτων και της εκτελεστικής εξουσίας. Όπως και οι προκάτοχοί του, δεν μπόρεσε να κρατήσει ενωμένο το δικό του πολιτικό στρατόπεδο. Παράλληλα, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει δημοσιονομικούς συμβιβασμούς με τους Σοσιαλιστές ή να απελευθερωθεί από την εποπτεία του προέδρου.

Ο πρόεδρος έχει τώρα τρεις πιθανές επιλογές για να βγει από την κρίση.

Η πρώτη είναι να διορίσει νέο πρωθυπουργό, αν και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να σχηματιστεί πλειοψηφία είτε με την αριστερά είτε με την ακροδεξιά.

Η δεύτερη επιλογή είναι μια νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, καθώς ο Μακρόν ανέκτησε τον Ιούλιο το δικαίωμα για να το κάνει αυτό.

Μια τρίτη επιλογή, που ο πρόεδρος απεχθάνεται, παραμένει και απειλεί να γίνει σημαντικό θέμα δημόσιας συζήτησης: η δική του παραίτηση. Η σιωπή του από την πτώση του Μπαϊρού έχει αφήσει το στρατόπεδό του τόσο ανήσυχο όσο και θυμωμένο.

Ζητούν εκλογές ή αριστερό πρωθυπουργό

Ο Μακρόν βρίσκεται πλέον μόνος στην πρώτη γραμμή, απειλούμενος από εκκλήσεις για παραίτησή του και απαιτήσεις για διάλυση της Βουλής από τους αντιπάλους του. «Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, απαιτούμε την άμεση επανεξέταση της πρότασης που υπέβαλαν 104 βουλευτές για την απομάκρυνση του Μακρόν από το αξίωμά του», δήλωσε ο ηγέτης του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise), Ζαν-Λικ Μελανσόν, στο X.

Από την πλευρά του ο Ζορντάν Μπαρντελά, ζήτησε νέα διάλυση της Βουλής. «Δεν μπορεί να αποκατασταθεί η σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες», δήλωσε κατά την άφιξή του στην έδρα του ακροδεξιού κόμματος για να συζητήσει την πολιτική κρίση με την ηγέτιδα του κόμματος Μαρίν Λεπέν.

Στη συνέχεια η εικόνα για την στάση των κομμάτων και των γενικότερων συμμαχιών στα δεξιά και τα αριστερά του πολιτικού φάσματος, άλλαζε προοδευτικά. Ο Μελανσόν βγήκε μπροστά ζητώντας όχι μόνο μια συνάντηση με όλους τους αρχηγούς των αριστερών κομμάτων (τα οποία και συμμετείχαν στον εκλογικό συνασπισμό Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) στις τελευταίες εκλογές), με τους Σοσιαλιστές όμως από την πλευρά τους να μη ζητούν άμεσα εκλογές όπως ο Μελανσόν, αλλά «συγκατοίκηση», δηλαδή έναν πρωθυπουργό από την αριστερά. Η Μαρίν Τοντελιέ των Πρασίνων ξεκαθάρισε ότι εξαιτίας της στάσης του LFI όλο το προηγούμενο διάστημα μια «συνενόηση» μεταξύ των κομμάτων της Αριστεράς είναι εξαιρετικά απίθανη να γίνει, με την ίδια κι αυτή να εμφανίζεται να προκρίνει (όπως και το ΚΚ Γαλλίας) μια αριστερή κυβέρνηση κι έναν αριστερό πρωθυπουργό.