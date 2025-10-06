Το βράδυ της Κυριακής ο Λεκορνί ανακοίνωσε τη σύνθεση της νέας Κυβέρνησης. Το απόγευμα της Δευτέρας ήταν προγραμματισμένο το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μόνο που αυτό δεν θα γίνει, αφού ο γάλλος πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του.

Ο Λεκορνί πήγε το πρωί της Δευτέρας στον Μακρόν και ανακοίνωσε ότι παραιτείται. Η θητεία του ήταν τόσο σύντομη που ελάχιστοι θα τη θυμούνται στο μέλλον, ωστόσο δημιούργησε ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσουν.

Σε δίνη η Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί, αναμένεται διάγγελμά του – Όλες οι εξελίξεις

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία, μόλις 27 ημέρες στο αξίωμα. Συνολικά του πήρε 26 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν.

Η κυβέρνησή του είναι η πιο βραχύβια, καθώς παραιτήθηκε μόλις δώδεκα ώρες μετά τον διορισμό της κυβερνητικής ομάδας. Παράλληλα, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που δεν έχει κάνει γενική πολιτική δήλωση.