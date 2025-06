Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον τεχνολογικό trend, αλλά θεμελιώδη μεταβλητή στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας, της άμυνας, της έρευνας και της εργασίας. Από τη συμφωνία-ορόσημο της OpenAI με το Πεντάγωνο έως τη στρατηγική είσοδο της Amazon σε χιλιάδες επιχειρησιακές λειτουργίες μέσω AI, και από την επένδυση της Meta σε κρίσιμες υποδομές δεδομένων έως τις εξελίξεις στον χώρο της φαρμακευτικής και της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας, οι ειδήσεις της ημέρας σκιαγραφούν μια νέα εποχή.

Στη σημερινή ανασκόπηση παρουσιάζονται οι πέντε πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, καθώς και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση εσφαλμένης χρήσης της τεχνολογίας, ως υπενθύμιση των ορίων – και των ευθυνών – που συνεπάγεται η χρήση της.

1. Amazon: Εφαρμογή γενετικής AI και μείωση θέσεων εργασίας

Ο CEO της Amazon, Andy Jassy, ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει γενετική AI σε πάνω από 1.000 internal υπηρεσίες, προκαλώντας «efficiency gains» που θα οδηγήσουν στη μείωση του εταιρικού προσωπικού μέσα στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η Amazon επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για νέα κέντρα δεδομένων, υποδομές AI και συνεργασίες (π.χ. με την Anthropic και Intel για custom chips), ενισχύοντας την στρατηγική μετάβαση σε AI-driven επιχειρηματικό μοντέλο. Με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση του

Γιατί είναι σημαντικό:

Αυτή η ανακοίνωση αποτελεί δείγμα της σταθερής μετάβασης της τεχνολογικής βιομηχανίας σε αυτοματοποίηση υψηλής κλίμακας. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση, στις δεξιότητες που θα απαιτούνται και στον εργασιακό σχεδιασμό είναι καίριες, ενώ καθορίζει το πλαίσιο για τις αναγκαίες δεξιότητες του μέλλοντος.

Πηγή

2. Η Meta επενδύει σε Scale AI και η OpenAI διακόπτει συνεργασία

Η Meta ανακοίνωσε την επένδυση ύψους περίπου $14–15 δισεκατομμυρίων για το 49% της Scale AI, της κορυφαίας εταιρείας παροχής δεδομένων για την εκπαίδευση AI μοντέλων, ανεβάζοντας την αξία της σε περίπου $29 δισ. Μπαίνοντας ο Alexandr Wang της Scale μέσα στην ηγετική ομάδα της Meta, το OpenAI αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με την Scale, ακολουθώντας και η Google.

Γιατί είναι σημαντικό:

Αυτή η κίνηση ανατρέπει τα δεδομένα στην αγορά των υπηρεσιών labeling: φαίνεται ότι οι κορυφαίοι AI οργανισμοί επιλέγουν στρατηγικές ιδιωτικοποιήσεις των pipeline δεδομένων και θεσπίζουν νέες στρατηγικές αντί για τεχνοκρατικά εργαλεία. Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα startups είναι ήδη ορατές.

Πηγή

3.Η SandboxAQ (με υποστήριξη Nvidia) ανοίγει δεδομένα για επιτάχυνση έρευνας φαρμάκων

Η startup SandboxAQ, με backing από Nvidia και ενταγμένη στο Backed του Alphabet, δημοσιοποίησε σύνολο δεδομένων που διευκολύνει την πρόβλεψη της δέσμευσης φαρμάκων σε πρωτεΐνες, επιταχύνοντας την ανακάλυψη φαρμάκων.

Γιατί είναι σημαντικό:

Η θεμελιώδης χρήση AI στην βιοφαρμακευτική έρευνα ανοίγει δρόμους για πιο γρήγορα, λιγότερο κοστοβόρα και πλέον στοχευμένα φάρμακα. Μία τέτοια υποδομή μπορεί να επιταχύνει δραστικά την αντίδραση σε μελλοντικές πανδημίες ή ασθένειες ανθεκτικές σε υπάρχουσες θεραπείες.

Πηγή

4. Helsing: Η Ευρώπη μπαίνει δυναμικά στην AI‑defense τεχνολογία

Η startup Helsing απέσπασε €600 εκατομμύρια σε Series D, με στόχο να αναπτύξει συστήματα AI για την άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης, ενισχύοντας την αυτονομία έναντι εξωτερικών επιρροών.

Γιατί είναι σημαντικό:

Η εξέλιξη αυτή δείχνει την τάση της Ευρώπης να επενδύει σε υψηλές τεχνολογικές υποδομές και ανεξαρτησία στον χώρο της άμυνας μέσω AI. Αντιπροσωπεύει έναν στρατηγικό ελιγμό σε γεωπολιτικό επίπεδο, με σημαντικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια.

Πηγή

5. Η OpenAI κλείνει συμβόλαιο $200 εκατ. με το Πεντάγωνο

Η OpenAI εξασφάλισε ένα συμβόλαιο–πιλότο αξίας $200 εκατ. με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο θα διαρκέσει ως το καλοκαίρι του 2026 και περιλαμβάνει ανάπτυξη μοντέλων AI για κυβερνοασφάλεια, υγειονομική φροντίδα σε στρατιωτικούς/οικογένειες και βελτίωση διοικητικών διαδικασιών.

Γιατί είναι σημαντικό:

Η OpenAI μετατρέπεται επίσημα σε πάροχο λύσεων για το δημόσιο τομέα, έπειτα από την προγενέστερη άρνησή του σε στρατιωτικές χρήσεις. Η πρωτοβουλία “OpenAI for Government” δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται σε εθνικής σημασίας υποδομές.

Πηγή

Η πιο #Error404 είδηση της ημέρας

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη Διαβάζει… Βιβλία που Δεν Υπάρχουν

Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία – τι καλύτερο από μια ωραία λίστα με βιβλία για να περάσουμε τον χρόνο μας στις διακοπές μας. Ή τουλάχιστον, έτσι το σκέφτηκαν οι Chicago Sun-Times και Philadelphia Inquirer, δύο μεγάλες εφημερίδες των ΗΠΑ, όταν δημοσίευσαν τη “Summer Reading List 2025”. Μόνο που υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα: τα βιβλία δεν υπήρχαν.

Σύμφωνα με το Associated Press και τη Guardian, η λίστα περιλάμβανε τίτλους όπως το «Nightshade Market» της βραβευμένης Min Jin Lee και το «The Days of Sugar and Fire» της Brit Bennett – μόνο που κανείς από τους συγγραφείς δεν τα είχε γράψει. Ούτε τα ετοίμαζε. Ούτε τα είχε καν ακούσει.

Πώς έγινε το θαύμα; Ο υπεύθυνος του κειμένου φέρεται να “συμβουλεύτηκε” ένα AI μοντέλο – ενδεχομένως το ChatGPT ή κάποιο παραπλήσιο εργαλείο – και αποφάσισε να μην ελέγξει τα αποτελέσματα. Έτσι γεννήθηκαν ολόκληρα βιβλία από το πουθενά, μαζί με περίληψη, συγγραφέα και αξιολογήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθεαυτή, αλλά η απουσία ανθρώπινου ελέγχου και ευθύνης.

Moral of the story: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «προτείνει» πολιτισμό, καλό είναι να μην ξεχνάμε τη δική μας «φυσική νοημοσύνη».

Πηγή

Ραντεβού ξανά αύριο με τις κορυφαίες ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνολογίας.

***Το παρόν άρθρο αποτελεί προϊόν συστήματος παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που έχει δεχθεί δημοσιογραφική επιμέλεια από δημοσιογράφο του Βήματος.