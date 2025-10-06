Η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του νέου συστήματος προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, του 1566, ανέδειξε τα προβλήματα και τις πολύωρες αναμονές που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Η τηλεφωνική γραμμή, μέσω της οποίας κλείνονται πλέον όλα τα ραντεβού για το ΕΣΥ, δέχτηκε περίπου 110.000 κλήσεις, οι οποίες μπλόκαραν το σύστημα, δημιουργώντας ένα σκηνικό ασφυξίας, το οποίο καταγράφηκε και σε έρευνα που έκανε το MEGA.

«Παίρνω το 1566, λέω τα στοιχεία μου, λέω από πού είμαι, λέω τον γιατρό, μου λέει να το επαναλάβω, της τα ξαναλέω της κοπέλας, μου λέει οκ κλείστηκε. Έρχομαι μετά από δύο μέρες στο νοσοκομείο, ρωτάω αν ισχύει το ραντεβού μου και μου λένε όχι δεν σε έχουν περάσει» είπε ο κ. Σπύρος.

«Κλείστηκαν σε 5 μέρες 200.000 ραντεβού»

Αναφερόμενος στον νέο τηλεφωνικό αριθμό και στις αλλαγές που αυτός θα φέρει, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σημειώνει: «Το 1535 είναι ένας αριθμός που δουλεύει αρκετά χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αλλάζει και πάει σε τρεις μορφές: είναι η τηλεφωνική κλήση 1566, μπορείς να κλείσεις ραντεβού στην εφαρμογή στο κινητό MyHealth app και μπορείς να κλείσεις ραντεβού από το finddoctors.gov.gr».

«Αυτήν την στιγμή, από 1η Οκτωβρίου, έχουν γίνει δύο πράγματα: καταρχήν έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τα ραντεβού. Από 500.000 τον μήνα έχουμε σκοπό μέσα στους επόμενους μήνες να πάνε 830.000 ραντεβού τον μήνα στα νοσοκομεία. Όσο αυξάνονται τα ραντεβού, μειώνεται ο χρόνος αναμονής των πολιτών» ανέφερε ο υπουργός.

«Κλείστηκαν σε 5 μέρες 200.000 ραντεβού στο σύστημα. Αυτήν την στιγμή είναι ενταγμένα όλα τα νοσοκομεία. (…) Είναι μέσα τα κέντρα Υγείας, είναι οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ» συμπλήρωσε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

Σήμερα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στην οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πολιτών στο ΕΣΥ, ανά υγειονομική περιφέρεια.

«75% χαρακτηρίζει την εμπειρία της νοσηλείας, την εμπειρία από το νοσοκομείο, είτε καλή είτε πολύ καλή. 9 στους 10 έχει βρει τον γιατρό της ειδικότητας που χρειαζόταν στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Δεν είναι ευχαριστημένοι με το φαγητό των νοσοκομείων. Είναι από τις χαμηλές βαθμολογίες η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Θεμιστοκλέους.