Τέλος έλαβε -μετά από δέκα και πλέον χρόνια- η δικαστική διαμάχη στην οποία είχε βρεθεί ως υπουργός ο Γιάννης Ραγκούσης μετά από απόφασή του να εισηγηθεί την κατάργηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της τότε μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο Γ. Ραγκούσης «η Δικαιοσύνη μίλησε καθαρά» και «μετά από πολυετή δικαστική διαδικασία, η οποία ξεπέρασε τα 10 χρόνια, κέρδισα και στους δύο βαθμούς την αγωγή που είχε ασκηθεί εναντίον μου από τον τότε πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), κ. Αλέξανδρο Ζαβό, με αφορμή το γεγονός ότι ως Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είχα εισηγηθεί το κλείσιμο του Ινστιτούτου».

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό και νυν κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη η απόφαση «ήταν μία ακόμη πράξη με στόχο να μπει τέλος στη σκοτεινή πλευρά της μεταπολίτευσης, σε ένα σύστημα αδιαφάνειας, σπατάλης και πελατειακών δομών, που είχε ανθίσει στο κράτος ιδίως την περίοδο 2008-2009 και οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας». Γι’ αυτό και όπως υποστήριξε στη σχετική δήλωσή του «σήμερα, με τη δικαστική αυτή εξέλιξη, επιβεβαιώνεται ότι η επιλογή εκείνη δεν ήταν μόνο πολιτικά σωστή, αλλά και νομικά ακέραιη».

Επί προσωπικού ο Γιάννης Ραγκούσης, ευχαριστώντας όλους όσοι τού στάθηκαν σε αυτή τη μακρά διαδικασία, προσέθεσε ότι «η προσωπική αυτή δικαίωση που ήρθε με πολύ υπομονή, δεν είναι ζήτημα εγωισμού, αλλά υπεράσπισης του χρέους κάθε υπουργού να ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον». Κατέληξε δε με νόημα πως «η Ελλάδα προχώρησε μόνο όταν συγκρούστηκε με το πελατειακό κράτος. Και θα προχωρήσει ξανά μόνον αν τολμήσει να το ξανακάνει».