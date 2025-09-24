Άνευρη και με χαμηλές συναλλαγές ήταν η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, με την τελευταία ώρα όμως να δείχνει ιδιαίτερη δυναμική, κλείνοντας θετικά και διατηρώντας τη ζώνη των 2.060 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,11% στις 2.065,36 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.052,06 μονάδων (-0,53%) και 2.065,36 μονάδων (+0,11%). Ο τζίρος ανήλθε στα 227,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 15,3 εκατ. τεμάχια αξίας 61,2 εκατ. ευρώ (τα 50,3 εκατ. εξ αυτών στην Alpha Bank).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,18% στις 5.210,90 μονάδες, ενώ στο -0,37% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.916,03 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,70% στις 2.286,91 μονάδες.

Στάση για… σταθεροποίηση

Μετά από δύο ημέρες ανόδου, η χρηματιστηριακή αγορά σήμερα επιδόθηκε σε «ασκήσεις ισορροπίας» με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε περιορισμένο εύρος, αλλά στο τέλος να κλείνει θετικά. Αν και οι πιέσεις που δέχτηκε από δεικτοβαρείς τίτλους κρατήθηκαν οριοθετημένες, στην παρούσα δεν φάνηκε να έχει την απαιτούμενη δυναμική για να ξεπεράσει τα επίπεδα των 2.060 μονάδων και να κινηθεί με σταθερότητα προς τα υψηλότερα επίπεδα.

Αυτές οι «ασκήσεις» περιόρισαν και τον τζίρο σε χαμηλά επίπεδα, καθώς παρατηρήθηκαν πολλές κινήσεις να είναι μόνο ως «απάντηση» σε κάποιες εντολές. Ενδεικτικό είναι ότι η αγορά χρειάστηκε πάνω από πέντε ώρες συνεδρίασης για να φτάσει ο τζίρος πάνω από 100 εκατ. ευρώ, και μόλις δύο ώρες για να τον διπλασιάσει.

Άλλωστε, στην παρούσα, οι καταλύτες για μεγαλύτερη κίνηση περιορίζονται στα εταιρικά αποτελέσματα μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων, που δεν επιδρούν καταλυτικά στο κλίμα της αγοράς, παρά μόνο συνεχίζουν να ευνοούν την επιλεκτική διάθεση των αγοραστών.

Έτσι, παρά τη διήμερη ανοδική κίνηση του τραπεζικού κλάδου που προηγήθηκε, ο Γενικός Δείκτης και ο FTSE 25 δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τη θετική κατεύθυνση. Ο Γενικός Δείκτης χρειάζεται την κατοχύρωση των 2.068 μονάδων, ενώ ο FTSE 25 τις 5.213 μονάδες, ώστε να στείλουν το μήνυμα για δυναμική επιστροφή των αγοραστών και επιβεβαίωση της ανοδικής προοπτικής.

Επομένως, το ζητούμενο σε αυτήν τη φάση είναι η ρευστότητα που εξασφαλίζεται στην «υψηλή» ζώνη να διοχετευτεί χωρίς χρονοτριβές στην τροφοδότηση μιας πιο ισχυρής ανοδικής κίνησης και όχι να «περιμένει» και πάλι επίπεδα πλησίον των 2.000 μονάδων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η LAMDA Development σημείωσε άλμα 4,84%, με την Κύπρου να κερδίζει 3,62%. Κέρδη 2,23% για την ΕΛΧΑ, με τις Motor Oil, Optima Bank, Eurobank, Πειραιώς και Helleniq Energy να σημειώνουν άνοδο άνω του 1%. Ήπια κέρδη σημείωσαν οι Βιοχάλκο και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, η Jumbo έχασε 2,24%, με τις Τιτάν, Σαράντη και ΟΤΕ να κλείνουν με απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola, ΔΕΗ, Metlen, Alpha Bank και Εθνική, με τις AKTOR, Aegean, Cenergy, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΥΔΑΟ να κλείνουν αμετάβλητες.

Πηγή: ot.gr