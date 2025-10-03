Την ώρα που το ισραηλινό Ναυτικό αναχαίτιζε το τελευταίο πλοίο του στολίσκου βοήθειας για τη Γάζα και ενώ εξελίσσεται η διαδικασία απέλασης των εκατοντάδων ακτιβιστών που συμμετέχουν στην αποστολή, η Freedom Flotilla Coalition (FFC) ανακοίνωνε ότι ένας νέος στόλος, βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακο.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δύο πλοία με ιταλική και γαλλική σημαία έφυγαν από το Οτράντο της Ιταλίας στις 25 Σεπτεμβρίου και στις 30 Σεπτεμβρίου προστέθηκε και το πλοίο Conscience. Τα τρία αυτά σκάφη, αναμένεται, όπως επισημαίνει η FFC, να συναντηθούν με άλλα οκτώ πλοία, το «Thousand Madleens to Gaza», μέσα σε λίγες ώρες. Μαζί, οι δύο ομάδες θα σχηματίσουν ένα κομβόι 11 πλοίων που θα κατευθυνθεί προς τη Γάζα.

Ο στολίσκος, στον οποίο συμμετέχουν 100 ακτιβιστές και βρίσκεται αυτήν την ώρα ανοιχτά της Κρήτης, αναμένεται να φτάσει στη ζώνη αναχαίτισης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

«Δεν ταξιδεύουμε ως φιλανθρωπική οργάνωση, αλλά ως μέρος του παγκόσμιου αγώνα για τον τερματισμό του απαρτχάιντ και την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να ζει ελεύθερος» σημειώνουν μεταξύ άλλων οι ακτιβιστές. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκλεγμένοι πολιτικοί από Γαλλία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία, η Ιρλανδή συγγραφέας Naoise Dolan, η οποία αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον Global Sumud Flotilla μετά την αναχαίτιση του σκάφους της στην Τυνησία και η γαλλομαλινέζα ακτιβίστρια φυλετικής δικαιοσύνης Assa T.

Σε εξέλιξη η διαδικασία απέλασης

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τέσσερις Ιταλοί απελάθηκαν και ότι «οι υπόλοιποι βρίσκονται στη διαδικασία απέλασης», ενώ διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες είναι «ασφαλείς και σε καλή υγεία».

Στην Ελλάδα, ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών που μετέχουν στον στόλο.

Διαδηλώσεις αλληλεγγύης

Χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν την Πέμπτη σε ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και σε Καράτσι, Μπουένος Άιρες και Πόλη του Μεξικού, καταγγέλλοντας την αναχαίτιση του στολίσκου. Σήμερα Παρασκευή, δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί συμμετέχουν σε γενική απεργία που κήρυξαν συνδικάτα σε ένδειξη συμπαράστασης.

Μπεν Γκβιρ: «Τρομοκράτες του στολίσκου»

Ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επισκέφθηκε το λιμάνι του Ασντόντ και κατέγραψε βίντεο όπου αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες του στολίσκου». Στο υλικό, που επιβεβαίωσε το γραφείο του, διακρίνονται ακτιβιστές καθισμένοι στο έδαφος να φωνάζουν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».