Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. «Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους» επισημαίνει το Υπ.Εξ.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Υπ.Εξ. «με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών».

Και το Υπ.Εξ. καταλήγει: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους».