Τουλάχιστον 6.500 ταξιδιώτες επηρεάστηκαν από τη νέα αναστολή της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου στο Μόναχο, το οποίο έκλεισε στις 21:28 της Παρασκευής (3/10), με την υποψία εντοπισμού drones στην περιοχή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε τουλάχιστον δύο drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

Καθυστέρησε η έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου

Το αεροδρόμιο αναμενόταν να επαναλειτουργήσει στις 05:00, ωστόσο καθυστέρησε την έναρξη της σημερινής πτητικής λειτουργίας του, μετά από πολλαπλές θεάσεις drones κοντά στην τερματική περιοχή του, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του διαχειριστή του που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Στο αεροδρόμιο διανυκτερεύουν εκατοντάδες ταξιδιώτες, των οποίων οι πτήσεις είτε ακυρώθηκαν είτε αναβλήθηκαν. Συνολικά, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα (Σάββατο). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

«Χρειαζόμαστε κυριαρχία επί του εναέριου χώρου μας»

Ο εντοπισμός drones προκάλεσε χάος στον αερολιμένα του Μονάχου ήδη το βράδυ της Πέμπτης, καθώς περισσότερες από 17 απογειώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και εκατοντάδες επιβάτες διανυκτέρευσαν στους χώρους του αεροδρομίου. Το πρόγραμμα πτήσεων εκτελείτο κανονικά από το πρωί της Παρασκευής και μέχρι τη νέα αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24, τουλάχιστον 17 πτήσεις εξετράπησαν χθες (Παρασκευή) το βράδυ προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης και της Νυρεμβέργης.

Μετά τα νέα περιστατικά με drones, έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την καλύτερη προστασία των αεροδρομίων. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Νόμπριντ ζήτησε την συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση των drones, τα οποία αποτελούν σήμερα ευθύνη της αστυνομίας. «Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ της απειλής των drones και της άμυνας από drones. Αυτός ο αγώνας πρέπει να κερδηθεί», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ. O βαυαρός πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ τάχθηκε μάλιστα υπέρ της εξουσιοδότησης της αστυνομίας να καταρρίπτει άμεσα τα drones και προανήγγειλε την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας. «Χρειαζόμαστε κυριαρχία επί του εναέριου χώρου μας», τόνισε.