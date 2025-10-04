Πρόσω ολοταχώς προς το 22ο Συνέδριό του (29-31 Ιανουαρίου 2026) οδεύει το ΚΚΕ, δημοσιοποιώντας σήμερα τις Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής του, για να ακολουθήσει στη συνέχεια συζήτηση στα καθοδηγητικά Όργανα και τις Οργανώσεις του Κόμματος και της ΚΝΕ και ο δημόσιος προσυνεδριακός διάλογος, μέσω του «Ριζοσπάστη» και του θεωρητικού περιοδικού «Κομμουνιστική Επιθεώρηση».

Σύμφωνα με την εισαγωγή του πολυσέλιδου κειμένου, κεντρικό θέμα του συνεδρίου «είναι το ΚΟΜΜΑ». «Το Κόµµα που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάµεών του, πρέπει να εναρµονιστεί πλήρως και µε πιο γρήγορους και αποτελεσµατικούς ρυθµούς µε το επαναστατικό του Πρόγραµµα και το Καταστατικό του, να είναι πραγµατικά ”κόµµα παντός καιρού”, ”κόµµα έτοιµο για όλα”, όχι ως σύνθηµα ή ως ένας γενικός στόχος, αλλά στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθηµερινή του δράση και προσφορά, συνεγείροντας τις εργατικές – λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού µας για τον σοσιαλισµό».

Το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου

Το κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου είναι «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον σοσιαλισμό». Και όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Περισσός θέτει σε εγρήγορση τις δυνάμεις του ώστε «το Κόμμα να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς, με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του, να είναι πραγματικά ”κόμμα έτοιμο για όλα”, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό». Όπως άλλωστε σημειωνόταν προσφάτως σε ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ, «η όξυνση όλων των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος αλληλεπιδρούν και μπορούν να δημιουργήσουν και κατάσταση μεγάλης κίνησης μαζών, δυνατότητας ακόμη και εξεγέρσεων, ενδεχομένως και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, η οποία βεβαίως, δημιουργείται αντικειμενικά και σε μη προβλεπόμενο χρόνο».

Με λίγα λόγια, το ΚΚΕ δεν αποκλείει ακόμα και συνθήκες επαναστατικής κατάστασης στο παρόν εκρηκτικό, ρευστό και ασταθές διεθνές τοπίο, το οποίο επηρεάζει καταλυτικά τη χώρα μας, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η ικανότητα και προετοιµασία του Κόµµατός µας αφορά και την ανάλογη στρατηγική προγραµµατική ετοιµότητα, αλλά αφορά και την τρέχουσα οργανωτική του πολιτική και δράση στις σηµερινές συνθήκες σε µια αδιάσπαστη ενότητα».

Το κρίσιμο στοίχημα

Το κρίσιμο στοίχημα που θέτει ο Περισσός είναι «ο συνδυασµός του επαναστατικού Προγράµµατός του µε την καθηµερινή επαναστατική δράση, σε όλους τους τοµείς». «Άλλωστε και σε µη επαναστατική κατάσταση, όπως η σηµερινή, οφείλουµε να κάνουµε επαναστατική δουλειά προετοιµασίας µε προοπτική», αναφέρουν οι Θέσεις. Στους στόχους που θέτει το ΚΚΕ, είναι «να κάνουµε συστηµατική δουλειά, να πείθουµε όλο και περισσότερους εργάτες και εργάτριες, εργαζόµενους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, αλλά και ευρύτερα λαϊκά στρώµατα, να ξεκόβουν οριστικά από την αστική ιδεολογία και κάθε εκδοχή της (φιλελεύθερη, σοσιαλδηµοκρατική κ.λπ.), τον οπορτουνισµό, από όλα τα αστικά κόµµατα, µε όποιον µανδύα και αν αυτά εµφανίζονται, να πυκνώνουν, να δυναµώνουν µε όλες τους τις δυνάµεις τους αγώνες, τις διεκδικήσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις, το επαναστατικό κίνηµα, χωρίς να λυπόµαστε θυσίες, χωρίς όρια στην προσφορά µας, οργανώνοντας µακροχρόνια, επίµονη προετοιµασία».

Η προτεραιότητα

Υπό αυτό το πρίσμα, η προτεραιότητα που θέτει η ηγεσία του κόμματος, είναι ότι «απαιτείται συνολικά καλύτερη ποιοτικά οργάνωση της καθηµερινής δουλειάς του Κόµµατος». «Να δράσουµε µέσα στους εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, φτωχούς αγρότες, αυτοαπασχολούµενους της πόλης, οι οποίοι υποφέρουν από το καπιταλιστικό σύστηµα, από τα δεινά των πολέµων, της εκµετάλλευσης, της φοροληστείας και τόσα άλλα προβλήµατα, από όσα, δηλαδή, δεν µπορούν, ούτε υπάρχει περίπτωση να απαλλαγούν, χωρίς την ανατροπή της αστικής τάξης και την εγκαθίδρυση της εργατικής εξουσίας, εξηγώντας αυτό συγκεκριµένα, απλά, κατανοητά, στις πλατιές µάζες, στα εκατοµµύρια του λαού. Να µιλάµε και να προβάλλουµε τα χαρακτηριστικά της σοσιαλιστικής κοινωνίας, την οποία εµείς σχεδιάζουµε, επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε, µε όρους ζύµωσης και προετοιµασίας από σήµερα. Να προετοιµάζουµε πρωτοπόρες, εργατικές και σύµµαχες λαϊκές δυνάµεις, στην απόκτηση πείρας σκληρών συγκρούσεων της ταξικής πάλης» τονίζεται.

Το ΚΚΕ δρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή, σε συνθήκες πολύ δύσκολες, συνολικού αρνητικού συσχετισµού, «στον αγώνα για την οριστική ανατροπή του καπιταλισµού, για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού – κοµµουνισµού, του µόνου συστήµατος που µπορεί να βάλει τέρµα στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους, στη φτώχεια, στην εκµετάλλευση, στην προσφυγιά, στην καταπίεση», όπως σημειώνεται.