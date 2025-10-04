Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τις εργασίες της το απόγευμα του Σαββάτου (4/10) με τις σχετικές ψηφοφορίες. Όπως έγινε γνωστό, η πολιτική απόφαση του ανώτερου κομματικού οργάνου, με τις όποιες προσθήκες ή λεκτικές διαφοροποιήσεις έγιναν εκ των υστέρων στο αρχικό κείμενο, ψηφίστηκε ομόφωνα.

Επίσης εγκρίθηκαν χωρίς ενστάσεις, σύμφωνα με κομματικές πηγές, οι συνθέσεις του νέου Οργανωτικού γραφείου, των συντονιστών και των αναπληρωτών συντονιστών των τμημάτων.

Φάμελλος: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διώχνουμε»

Προηγουμένως ο Σωκράτης Φάμελλος είχε λάβει εκ νέου τον λόγο για τη δευτερολογία του.

Ορμώμενος από κάποια εξ όσων είχαν ακουστεί ως τότε στη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να διευκρινίσει, σύμφωνα πληροφορίες, ότι «όσο αδιανόητη είναι οποιαδήποτε συζήτηση για τον πολυκερματισμό και τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου (σ.σ ατάκα που είχε πρωτοπεί στη ΔΕΘ στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις για τον «κόμμα Τσίπρα»), τόσο αδιανόητη είναι οποιαδήποτε συζήτηση για αποστάτες και υπογραφές βουλευτών που δηλώνουν πίστη στο κόμμα».

«Αυτές τις συζητήσεις τις έχουμε ολοκληρώσει» συμπλήρωσε από το βήμα ο Σωκρ. Φάμελλος. «Σε αυτήν την κατεύθυνση δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διώχνουμε. Τον καλούμε τον κόσμο, τον τροφοδοτούμε με έμπνευση» κατέληξε σχετικά, εκφράζοντας σε κάθε τόνο και προς πάσα κατεύθυνση τη δυσαρέσκειά του για διάφορα σενάρια που διαρρέουν ανά διαστήματα από τη μία για το μέλλον του κόμματος και από την άλλη τη στάση των στελεχών του.

Επί της ουσίας ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου αποδοκίμασε εκ νέου κάθε απόπειρα διαχωρισμού προσώπων.

Παρεμπιπτόντως, μετά το πέρας της συνεδρίασης, αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα για να του δηλώσει τη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα που δίνει, αναζητώντας την αλήθεια για τα αίτια του θανάτου του γιου του στο δυστύχημα των Τεμπών.