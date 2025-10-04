«Μπορούμε να βρούμε κοινές λύσεις. Η στρατηγική απόφαση απομένει» υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισηγητική ομιλία του προς την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η οποία συνήλθε το πρωί του Σαββάτου (4/10) για πρώτη φορά μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, κυρίως δε μετά τη ΔΕΘ.

Ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου ζήτησε από τον ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος να εγκριθεί το αίτημα για πρωτοβουλίες κοινής δράσης με πρώτο στόχο «τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων» μέσα από «μικρές ή μεγάλες συμμαχίες» και απώτερο σκοπό «την ανατροπή της κυβέρνησης διαφθοράς».

Επί της ουσίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκε ξανά σε ΠαΣοΚ, Νέα Αριστερά και μαζί σε λοιπές περιφερειακές δυνάμεις, θεωρώντας ότι ο χρόνος έχει πλέον στερέψει. Γι’ αυτό και οριοθέτησε τα Χριστούγεννα, σε 2,5 μήνες από σήμερα, ως μια καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της καμπάνιας προσέγγισης του προοδευτικού κόσμου.

Στην 45λεπτη τοποθέτηση του ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε για ακόμη μια φορά την ανάγκη που έχει προκύψει για μια «πλατιά συμφωνία» και κάλεσε στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν οι «αγγελιαφόροι» του προγράμματος της Προοδευτικής Ελλάδας που ο ίδιος παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες εβδομάδες.

«Μπορούμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν»

«Το σχέδιο της ανατροπής του καθεστώτος Μητσοτάκη είναι το επείγον», όπως διατύπωσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του και συνεχίζοντας το άνοιγμά του προς όμορους πολιτικούς χώρους, εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι «μπορούμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν κι όχι αυτά που μας χωρίζουν».

«Τι έχουμε να χωρίσουμε όταν υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη; Τι έχουμε να χωρίσουμε όταν χτυπάμε τη διαφθορά; Τι έχουμε να χωρίσουμε όταν διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις και καλύτερους μισθούς;» αναρωτήθηκε επ’ αυτών.

Γι’ αυτό ο Σωκράτης Φάμελλος κατέθεσε πρόταση κοινής στάσης από όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στο «αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης» ζητώντας «να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση» που θα απαιτεί «να αποσυρθεί το έκτρωμα για το 13ωρο».

Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης το ενδεχόμενο διατύπωσης και υποβολής κοινής πρότασης για την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, όπως το ζήτησε και η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

«Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα»

Ούτως ή άλλως κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «χρειάζονται υπερβάσεις» από τις οποίες «δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, μόνο να κερδίσουμε».

«Το σύστημα εξουσίας θέλει πολυδιάσπαση, εμείς θα απαντήσουμε με ενότητα», συνέχισε υποστηρίζοντας κατόπιν πως «όσο συνεχίζεται η κομματική περιχαράκωση, η Ελλάδα φτωχοποιείται».

Ήταν, φυσικά, δεδομένο ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιτεθεί κατά κόρον στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύοντας τα πυρά του για μια σειρά από ζητήματα, όπως η εξωτερική πολιτική, η οικονομία και το κράτος δικαίου. «Έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης» ανέφερε μεταξύ άλλων και κατέληξε ότι «όσο μένει στην εξουσία η ΝΔ, τόσο πιο βαθιά θα βουλιάζουμε».

Καλπάκης: «Χ ρειαζόμαστε ισχυρές αφηγήσεις και καθαρές τοποθετήσεις»

Τον λόγο πήρε αμέσως μετά ο Στέργιος Καλπάκης. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα ανέλυσε το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής, τόνισε πως οι «μεγάλες εικόνες διαμορφώνουν την πολιτική πραγματικότητα και τους συσχετισμούς».

Συγκεκριμενοποιώντας δε τον λόγο του, ο Στ. Καλπάκης τόνισε με νόημα πως «χρειαζόμαστε ισχυρές αφηγήσεις και καθαρές τοποθετήσεις».

«Αυτό αφορά και τις προοδευτικές συνεργασίες» διευκρίνισε καταληκτικά ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, διότι «μόνο έτσι θα ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και θα γίνει καταλύτης για την Προοδευτική Ελλάδα».