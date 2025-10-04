Η Άγκυρα ανεβάζει ξανά την ένταση στο Αιγαίο, βγάζοντας το ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις από τον κόλπο της Σμύρνης και τελικό προορισμό σε περιοχές που εκτείνονται μεταξύ Θάσου- Χίου- Άη Στράτη- Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων.

Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το τουρκικό ερευνητικό έπλεε βόρεια της Λέσβου, κοντά στις τουρκικές ακτές, εφαρμόζοντας την παράτυπη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης.

Η Αθήνα είχε αντιδράσει άμεσα με έκδοση αντιnavtex από τον σταθμό της Λήμνου επισημαίνοντας ότι αφενός οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα ενώ σε κάθε περίπτωση την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών ερευνών διαθέτει αποκλειστικά η Ελλάδα.

Η πάγια τουρκική τακτική

Η Τουρκία επανέρχεται στην πάγια τακτική της να αμφισβητεί, δια της προσχηματικής εξόδου ερευνητικών και την έκδοση Navtex, τόσο την ελληνική δικαιοδοσία σε πολύ μεγάλες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με την τουρκική θεώρηση, η χάραξη της υφαλοκρηπίδας πραγματοποιείται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο κρατών, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών, κόντρα προφανώς στις βασικές προβλέψεις του Δικαίου της Θάλασσας.

Συμβολική αντίδραση

Πηγές από την ελληνική πρωτεύουσα υπενθυμίζουν στο «Βήμα» ότι το Πίρι Ρέις δεν διαθέτει δυνατότητες έρευνας στο βυθό παρά μόνο στα ύδατα, εκτιμώντας ότι η έξοδος του ερευνητικού αποτελεί συμβολική αντίδραση, προφανώς έναντι των πρωτοβουλιών που έχει λάβει τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είχε συμβεί και στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν όμως το Πίρι Ρέις παρέμεινε ελλιμενισμένο, διπλωματικοί κύκλοι αποδίδουν εκνευρισμό στην Άγκυρα κυρίως λόγω των εξελίξεων στα νότια της Κρήτης και τη συμμετοχή της αμερικανικής Chevron στο διαγωνισμό για έρευνες στα θαλάσσια τεμάχια «Κρήτη-1» και «Κρήτη-2». Πάντως, η έξοδος του ερευνητικού έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τη νέα παρέμβαση Μητσοτάκη όσον αφορά τους όρους συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πρωτεύουσα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού. Η τουρκική navtex έχει ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου.