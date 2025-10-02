Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για το Πίρι Ρέις. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Σμύρνης ανέφερε ότι το ερευνητικό πλοίο θα βγει στο Αιγαίο από τις 4 Οκτωβρίου μέχρι και τις 14 του ίδιου μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Πίρι Ρέις αναμένεται να κινηθεί δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες η Τουρκία είχε βγάλει ξανά NAVTEX για έρευνες από το Πίρι Ρέις με την Αθήνα να απαντά ότι η τουρκική ανακοίνωση δεν έχει ισχύ, καθώς αναφέρεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας.