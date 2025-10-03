Σκηνικό έντασης φαίνεται ότι στήνει η Τουρκία στο Αιγαίο. Το Piri Reis απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης και θα πραγματοποιήσει «επιστημονικές έρευνες» το διάστημα 4-14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την NAVTEX το Πίρι Ρέις αναμένεται να κινηθεί δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας. Ειδικότερα, ο σταθμός Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX, είναι παράνομη, καθώς επιχειρεί να δεσμεύσει περιοχές για έρευνα του Πίρι Ρέις, που βρίσκονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.