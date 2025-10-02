Καθώς επισήμως η Χαμάς εξετάζει ακόμα το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο και έχει γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ, αλλά και φαίνεται να στηρίζει σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, το BBC αναφέρει ότι ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Ιζ αλ Ντιν Αλ Χαντάντ που ανέλαβε τα ηνία τον Ιούνιο μετά από τις δολοφονίες απανωτές δολοφονίες των ηγετών της οργάνωσης από τις ισραηλινές δυνάμεις, δεν εμφανίζεται πρόθυμος να το δεχθεί ως έχει.

Όπως σημειώνει το BBC, οι μεσολαβητές που ήρθαν σε επαφή με τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, υποστηρίζουν ότι αυτός δεν συμφωνεί με το νέο σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ.

Αποφασισμένος να συνεχίσει να πολεμά ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ εκτιμάται ότι πιστεύει ότι το σχέδιο σχεδιάστηκε για να εξαλείψει πλήρως τη Χαμάς, είτε η ομάδα το αποδεχτεί είτε όχι, και γι’ αυτό είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να πολεμά.

Το πλαίσιο των 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου ορίζει ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και δεν θα έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Μέχρι σήμερα η εκτίμηση είναι πως τουλάχιστον κάποιοι από την πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ είναι θετικοί στο να το αποδεχτούν με προσαρμογές – όμως η επιρροή της ομάδας αυτής είναι περιορισμένη στο εσωτερικό της Γάζας, καθώς δεν έχει τον έλεγχο των ομήρων που κρατούνται εκεί.

Από τις αναφορές προκύπτει ότι στο εσωτερικό της Χαμάς, υπάρχει ιδιαίτερη καχυποψία για το σχέδιο Τραμπ, καθώς αυτό απαιτεί να παραδώσουν όλους τους ομήρους κατά τις πρώτες 72 ώρες της εκεχειρίας – στην ουσία πετώντας το βασικό διαπραγματευτικό τους χαρτί.

Ακόμα και με την εγγύηση του Τραμπ ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους, υπάρχει γενικευμένη δυσπιστία ότι το Ισραήλ δεν θα ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις μόλις παραλάβει τους ομήρους, δυσπιστία που έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα μετά την απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα με αεροπορική επιδρομή.

Ποιος είναι ο αλ Χαντάντ

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ Χαντάντ είναι γνωστός ως άνθρωπος που κρατά εξαιρετικά χαμηλό προφίλ και μιλάει άπταιστα εβραϊκά.

Σύμφωνα με παλιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Άραβες και Ισραηλινούς αξιωματούχους, καθώς και έναν πρώην όμηρο που τον συνάντησε ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία, ο Χαντάντ βοήθησε στον σχεδιασμό της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά για αυτόν, ο Χαντάντ είναι 55 ετών και είναι γνωστός ως το «Φάντασμα του αλ-Κασάμ» ακριβώς επειδή περνάει σχεδόν απαρατηρήτος. Έχει επιβιώσει από πολλές απόπειρες δολοφονίας του Ισραήλ εναντίον του, ενώ έχει επικυρηχθεί για 750.000 δολάρια. Οι δύο γιοι του σκοτώθηκαν και οι δύο φέτος κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με μαρτυρία ενός εκ των ομήρων που κρατούνταν στην Γάζα, αλλά απελευθερώθηκαν, όταν συναντήθηκε με τον Χαντάντ, αυτός επέμενε η συζήτηση να γίνει στα εβραϊκά και είπε στον όμηρο και σε άλλους που ήταν μαζί του ότι αυτός ήταν υπεύθυνος για όλους τους αιχμαλώτους. Στη συνέχεια, ο Χαντάντ τους έδειξε φωτογραφίες ομήρων που είχε στο τηλέφωνό του.

Ο πρώην όμηρος είπε ότι ο Χαντάντ ανησυχούσε για το πώς θα περιέγραφαν οι αιχμάλωτοι τη μεταχείρισή τους. Όταν ο όμηρος του είπε ότι μερικοί από τους φρουρούς τους είναι καλύτεροι από άλλους, ο Χαντάντ απάντησε: «Έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και υπάρχουν κακοί άνθρωποι».