Η Χαμάς ζήτησε από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου να διευκρινίσουν ορισμένες ρήτρες και σημεία του 20-σημείου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή της τρομοκρατικής οργάνωσης στο σαουδικό πρακτορείο ειδήσεων Al-Arabiya την Τετάρτη.

Η είδηση αυτή έρχεται μετά την προθεσμία τριών έως τεσσάρων ημερών που έδωσε ο Αμερικανός ηγέτης στην τρομοκρατική οργάνωση για να απαντήσει στην πρότασή του. Η πηγή ανέφερε στην είδηση ότι η Χαμάς έχει το δικαίωμα να κάνει ορισμένες τροποποιήσεις στην πρόταση «εάν επιτραπεί στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να το πράξει».

Η Χαμάς απαίτησε επίσης, σύμφωνα με την πηγή, «να γίνει διάκριση μεταξύ επιθετικών και αμυντικών όπλων, καθώς τα τελευταία είναι εγγυημένα από το διεθνές δίκαιο» και «την πλήρη παύση του πολέμου και τη μη επιστροφή των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα», πρόσθεσε η έκθεση.

Η πηγή είπε επίσης στο Al-Arabiya ότι η Χαμάς απαιτεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι η επιτροπή που θα διοικεί τη Λωρίδα θα είναι παλαιστινιακή και όχι διεθνής.

Θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει η Χαμάς το ειρηνευτικό σχέδιο

Η αναφορά του Al-Arabiya έρχεται μετά από άλλες αντικρουόμενες αναφορές των διεθνών μέσων ενημέρωσης σχετικά με το αν η τρομοκρατική οργάνωση θα αποδεχτεί ή όχι την πρόταση.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη στο BBC ότι η Χαμάς πιθανότατα θα απορρίψει το σχέδιο, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού».

Την προηγούμενη μέρα, μια καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο CBS ότι η Χαμάς, μαζί με άλλες παλαιστινιακές ομάδες στη Λωρίδα της Γάζας, τείνει να αποδεχτεί την πρόταση.