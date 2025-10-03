Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έρευνες σε σπίτια Τούρκων στην Αττική για να ελέγχει εάν έχουν κάποια σχέση με τα όπλα που εντοπίστηκαν στους σάκους στον Έβρο. Κατά τη διάρκειά τους, συνελήφθησαν 3 υπήκοοι Τουρκίας και ένας Έλληνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ στα σπίτια τους εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα από τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο πιστόλι

δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια και μία σιδηρογροθιά

διάφανη συσκευασία με μεταλλικές μπίλιες

165 γραμμάρια κάνναβης και επιπλέον ποσότητες μικρότερου βάρους σε αυτοσχέδιες συσκευασίες

ζυγαριά ακριβείας

πλαστά προσωπικά έγγραφα

χρηματικό ποσό ύψους 1.045 ευρώ.

Οι ναρκωτικές ουσίες θα σταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η Δ.Α.Ο.Ε. συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση των εγκληματικών δικτύων, με έμφαση στη δράση ομάδων που συνδέονται με Τούρκους υπηκόους στην Ελλάδα.