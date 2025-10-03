Από τις πρώτες καταθέσεις, οι 13 τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου είπαν στους αστυνομικούς πως πέρασαν στην Ελλάδα, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο και πως δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για τον βαρύ οπλισμό που μετέφεραν σε σάκους και βαλίτσες που τους έδωσαν άλλοι.

Οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι επιβιβάστηκαν σε βάρκα στον ποταμό Έβρο. Ο διακινητής, που εκτελούσε χρέη βαρκάρη, φέρεται να πρόσθεσε επιπλέον βαλίτσες και σάκους στο σκάφος, λέγοντάς τους ότι αυτά έπρεπε να τα παραδώσουν σε κάποιον που θα τους περίμενε στην ελληνική πλευρά. Όπως ισχυρίζονται, δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για το περιεχόμενο των αποσκευών που μέσα έκρυβαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Τα ερωτήματα στις τουρκικές αρχές

Στην ομάδα των Τούρκων που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται έξι γυναίκες, έξι άνδρες, μια ανήλικη 14 ετών και δύο βρέφη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομα που μπήκαν για πρώτη φορά στη χώρα και δεν έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές για ποινικές υποθέσεις, ποτέ ξανά στο παρελθόν. Μένει όμως να απαντηθεί από τις τουρκικές αρχές, εάν οι συλληφθέντες είχαν οποιαδήποτε διασύνδεση με την τουρκική μαφία στη χώρα τους και αν ήταν γνώριμοι για ποινικές υποθέσεις.

Παράλληλα, μετά τον εντοπισμό των όπλων, οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, διεξάγουν έρευνες σε σπίτια άλλων τούρκων μελών της τουρκικής μαφίας, που είναι γνώριμοι των αρχών στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οργανωμένο δίκτυο που θα παραλάμβανε το φορτίο.

Τα κινητά των συλληφθέντων εξετάζονται εξονυχιστικά, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επικοινωνίες με συνεργούς τους στην Ελλάδα.

Τα εξαρτήματα που «χτίζουν» πολλά λειτουργικά όπλα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τα κατασχεθέντα εξαρτήματα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν περίπου 30 επιπλέον λειτουργικά όπλα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές, για τον τελικό προορισμό του οπλισμού.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση και τον σκοπό μεταφοράς του βαρύ οπλισμού.