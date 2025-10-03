Η Τζούλη Καλημέρη, δημοσιογράφος στον ot.gr, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς προέκυψε η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και ποιες υπηρεσίες επηρεάζει αυτή η εξέλιξη. Η ασυμφωνία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών και η αβεβαιότητα που βιώνει το αμερικανικό δημόσιο.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Shutdown: Γιατί έκλεισε ο διακόπτης της κυβέρνησης των ΗΠΑ» θα ακούσετε:

0:27 Τι σημαίνει shutdown και πώς φτάσαμε σε αυτό.

1:45 Οι υπηρεσίες που παραμένουν εν ενεργεία σε περίοδο αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

2:54 Τι αλλάζει επί προεδρίας Τραμπ και γιατί προκαλεί ανησυχία.

3:38 Το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

4:14 Η διαφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών που τελικά οδήγησε στο shutdown.

5:10 Πόσο επηρεάζουν την Ευρώπη οι εξελίξεις στις ΗΠΑ και πόσο τους ίδιους Αμερικανούς πολίτες.

7:04 Πόσο αποτελεσματική είναι η αντιπολιτευτική στάση των Δημοκρατικών.

7:57 Η δικαστική διαμάχη του Τραμπ για χάρη της τράπεζας Fed.

9:13 Ο κυριότερος οικονομικός στόχος του Τραμπ.

