Το πάγιο αίτημά του για την εκταφή του 22χρονου γιου του, Ντένις και την διενέργεια εξετάσεων ταυτοποίησης και τοξικολογικών αναλύσεων που θα αποσαφηνίσουν τα αίτια θανάτου επανέλαβε σε δηλώσεις του ο Πάνος Ρούτσι.

Ο απεργός πείνας ανέφερε «Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά στη κυβέρνηση να μην τολμήσει να κάνει εκταφή στο τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκρισή μου. Γιατί εμείς ζητάμε και τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο τεστ DNA. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει πολύ καλά» αναφέρει χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, εμφανώς καταπονημένος.

Ο Πάνος Ρούτσι, νωρίτερα, διέψευσε ότι αρνήθηκε ιατρική βοήθεια όταν του προτάθηκε από το ΕΚΑΒ και σημείωσε ότι οι διασώστες τον ρώτησαν αν χρειάζεται κάτι και εκείνος απάντησε «όχι παιδιά, ευχαριστώ, είμαι μια χαρά, ήρθε γιατρός και με είδε».

Μιρέλα Ρούτσι: « Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής»

Δηλώσεις έκανε και η μητέρα του Ντένις, Μιρέλα Ρούτσι. «Κάτι απλά και ξεκάθαρα. Ουδέποτε η κυρία Κωνσταντοπούλου παρότρυνε τον Παναγιώτη να κάνει απεργία πείνας, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ήταν καθαρά απόφαση του Παναγιώτη, του άντρα μου, να κατέβει Αθήνα και να κάνει απεργία πείνας για το αυτονόητο. Αυτό πρέπει να σταματήσει να κυκλοφορεί στα μέσα ενημέρωσης. Ξεκάθαρα. Δεν γνώριζα ούτε εγώ ότι ο Παναγιώτης θα κατέβει να κάνει απεργία πείνας» σημείωσε αρχικά.

«Δεύτερον. Ουδέποτε μέχρι στιγμής έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής. Ουδέποτε ζητήσαμε αναβολή, ουδέποτε. Και κάτι άλλο. Το ότι, εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να μάθουμε την αιτία θανάτου του παιδιού μας. Αυτό σημαίνει τοξικολογικές εξετάσεις, οποιεσδήποτε άλλες βιοχημικές εξετάσεις και DNA. Δεν θα κάνει πίσω ο σύζυγός μου, εάν δεν δοθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις» υπογράμμισε.

Πυρά Κωνσταντοπούλου για την Ένωση Δικαστών

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας, δήλωσε ότι «ο Πάνος Ρούτσι παρακολουθείται από ομάδα γιατρών. Με δηλώσεις της η κυρία Όλγα Κοσμοπούλου, εξαίρετη γιατρός που εθελοντικά συνδράμει, έχει κατ’ επανάληψη ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθείται και από το Γενικό Κρατικό, απ’ τους γιατρούς του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, όπου θα μεταβεί και αύριο και είχε μεταβεί και την προηγούμενη Παρασκευή».

Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα «πυρά» της στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, υπογραμμίζοντας: «Ας απαντήσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων γιατί καλύπτει δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι αρνούνται να πράξουν το καθήκον τους και να διατάξουν την επιβεβλημένη τοξικολογική εξέταση, που σε κάθε δυστύχημα γίνεται, σε κάθε φωτιά γίνεται, κάθε ιατροδικαστής γνωρίζει ότι οφείλει να πάρει δείγμα και να την κάνει. Γιατί καλύπτουν αυτούς που κατέστρεψαν τα δείγματα και αυτούς που σήμερα διατάσσουν εκταφή, τέτοια δραματική πράξη, χωρίς καν να γίνει τοξικολογική εξέταση.

Εγώ παραμένω στο πλευρό της οικογένειας με αγωνία. Η απεργία πείνας είναι ένα ιερό δικαίωμα, το οποίο δεν μπορεί να επηρεάσει κανένας άνθρωπος, γιατί είναι μία πολύ εσωτερική απόφαση του ανθρώπου να την πάρει, και η στοχοποίηση του απεργού πείνας και όποιου τον συνδράμει είναι μία επιχείρηση κουκουλώματος, συγκάλυψης, μπαζώματος, απ’ αυτές που η κυβέρνηση, δυστυχώς, δρομολογεί όλον αυτόν τον καιρό κατά της αλήθειας για το έγκλημα των Τεμπών»

Οι δηλώσεις της Μιρέλας Ρούτσι και της Ζωής Κωνσταντοπούλου