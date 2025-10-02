Οδηγίες μας δίνει ο Αρκάς, σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, για το πως θα κάνουμε πράξη την καθημερινή «Καλημέρα» που μάς απευθύνει με τα σκίτσα του.

Στο σημερινό του σκίτσο απεικονίζει έναν πολίτη ο οποίος έχει ξυπνήσει πριν από λίγο, καθώς φορά ακόμη την πιτζάμα του και στο αριστερό του χέρι κρατά μια κούπα με το πρωινό του ρόφημα.

Ο σημερινός ήρωας του Αρκά, σηκώνοντας τον δείκτη του δεξιού του χεριού μάς υποδεικνύει τι πρέπει να κάνουμε για να πάει καλά η μέρα μας.

«Για να πηγαίνει καλά η μέρα σας, κάθε πρωινό να δίνετε στο μυαλό σας έναν κατάλογο με τα πράγματα και τους ανθρώπους που δεν πρέπει να ασχοληθεί».