Με τα πτωματοφάγα όρνεα σε μαύρο φόντο και σκοτεινιασμένο τον ήλιο επιλέγει να μας καλημερίσει σήμερα ο Αρκάς.

Ο γνωστός σκιτσογράφος, συνοδεύει την ανάρτησή του με την εξήγηση ότι τα πτωματοφάγα όρνεα «χαρακτηρίζονται από υπομονή και επιμονή».

Στον φυσικό κόσμο, τα όρνεα δεν κυνηγούν ούτε κοπιάζουν. Περιμένουν μεθοδικά την αδυναμία, την πτώση, τον θάνατο. Και τότε επελαύνουν. Κάπως έτσι λειτουργούν και σε μια κοινωνία ή σε ένα πολιτικό σύστημα όσοι δεν έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν ή να προτείνουν κάτι νέο, αλλά ξέρουν να καρπώνονται ό,τι αφήνει πίσω η καταστροφή.

Τα «όρνεα» είναι εκείνοι που δεν χτίζουν, αλλά παραμονεύουν. Επενδύουν στην αποτυχία του αντιπάλου για να ενισχυθούν οι ίδιοι, αντί να παρουσιάσουν ένα δικό τους όραμα. Και στην κοινωνία, είναι οι άνθρωποι που βρίσκουν ευκαιρία να επωφεληθούν από την αδυναμία του διπλανού τους.

Ο Αρκάς θέλει έτσι να μας υπενθυμίσει ότι οι «αρετές» της υπομονής και της επιμονής δεν ανήκουν μόνο στους αγωνιστές, αλλά και σε εκείνους που περιμένουν να πέσει το θύμα τους για να κερδίσουν. Το ερώτημα είναι αν εμείς, ως κοινωνία, θα μείνουμε στο έδαφος έρμαιοι των όρνεων ή αν θα βρούμε τη δύναμη να μην τους αφήσουμε κανένα περιθώριο να πετάξουν πάνω από τα κεφάλια μας.

Δείτε το σκίτσο: