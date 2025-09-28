Ξεκαρδιστική η «Καλημέρα» της Κυριακής. Ο σκιτσογράφος Αρκάς, σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2028, μάς καλημερίζει με το ζευγάρι των ηλικιωμένων.

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων βρίσκεται στο καθιστικό του σπιτιού του. Ο σύζυγος κάθεται στον καναπέ ενώ η σύζυγος έρχεται από έξω, στέκεται όρθια, είναι ακόμη ντυμένη με τα ρούχα της εξόδου του, φορά τα παπούτσια της και στο χέρι της κρατά την τσάντα της.

Τότε ο σύζυγός της τη ρωτά για μια φίλη της. Εκείνη απαντά αναφερόμενη στη φίλη της αλλά και στον άντρα της φίλης της και εκτυλίσσεται ένα ξεκαρδιστικός διάλογος όπου κυριαρχεί το ιδιότυπο χιούμορ του σκιτσογράφου Αρκά.

– Γύρισες;… Τι κάνει η φίλη σου η Μαρία;

– Τι να κάνει;… Ψάχνει να βει τον δολοφόνο του άντρα της!

– Μα ο άντρας της ζει!

– Ακριβώς, ψάχνει κάποιον να τον σκοτώσει!