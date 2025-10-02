Η άφιξη της Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα δεν περνά απαρατήρητη – ούτε πολιτικά, ούτε θεσμικά. Η παρουσία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε μια περίοδο που πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, λειτουργεί ως προανάκρουσμα εξελίξεων με ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις.

Το ΠαΣοΚ, σταθερά προσανατολισμένο στη θεσμική διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, διατηρεί στο επίκεντρο της ατζέντας υποθέσεις που «αγγίζει» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως είναι η ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιμονή του κόμματος δε, να ζητά διαφάνεια και λογοδοσία έχει να κάνει και με την αναθεώρηση του άρθρου «86» του Συντάγματος που έχει ζητήσει επανειλημμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κάτι που επιθυμεί και η Λάουρα Κοβέσι μαζί με την ενίσχυση του γραφείου της στην Αθήνα.

«Οδηγός μας… η κοινωνία»

Για τη Χαριλάου Τρικούπη τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που αποτυπώνουν πως το 74% της κοινής γνώμης ταυτίζει την κυβέρνηση με την συγκάλυψη και το 70% με τη διαφθορά, αποτελούν και τον οδηγό για το επόμενο διάστημα. Θεωρούν επίσης πως αυτή η εικόνα, σε συνδυασμό με τον δομημένο προγραμματικό λόγο, μπορεί να ενισχύσει τα ποσοστά του κόμματος που δείχνουν να τσιμπάνε το τελευταίο διάστημα, όχι όμως όσο περίμεναν οι παροικούντες στην πράσινη Ιερουσαλήμ.

«Γνωρίζουμε πως τα ποσοστά θα αυξηθούν με σκληρή δουλειά και αγώνα από όλους» δηλώνει στο Βήμα υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος συμπληρώνοντας πως «πρέπει να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα του κόμματος που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ με ενιαία φωνή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα μας γίνεται ακόμη πιο ισχυρό».

«Ποιος είναι ο Μάκης;»

Στους διαδρόμους της Βουλής τα στελέχη και οι βουλευτές του ΠαΣοK ρωτούν ο ένας τον άλλον «Ποιος είναι ο Μάκης;». Αυτό το ερώτημα που απεύθυνε η βουλευτής του ΠαΣοΚ Μιλένα Αποστολάκη στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, έγινε viral. Όχι όμως γιατί απαντήθηκε, το αντίθετο, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού δεν απάντησε ποτέ επί της ουσίας και η αντίδραση του, ήταν αυτή που τον κάρφωσε και προκαλεί την… χλεύη της Χαριλάου Τρικούπη.

Στο ΠαΣοΚ πιστεύουν πως η κλιμακούμενη πίεση στην κυβέρνηση φέρνει αποτελέσματα. Ένα από αυτά είναι η αποδοχή του αιτήματος για φυσική παρουσία του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκάλας δήλωσε πως «από την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε ζητήσει να έρθει ο κ. Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση έως τώρα το αρνιόταν κατηγορηματικά, προσπαθώντας να συγκαλύψει. Μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή».

Παράλληλα, ο Κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως είναι ύποπτη η σιωπή του Χρήστου Μπουκώρου που στο παρελθόν φωτογράφισε τον Γιώργο Μυλωνάκη ως τον άνθρωπο που του είπε πως δεν θα υπουργοποιηθεί επειδή τον έχουν καταγεγραμμένο, κάτι που επιβεβαίωσε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς.