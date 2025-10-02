«Καταστροφική» και «διεφθαρμένη» χαρακτήρισε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης από το βήμα της Βουλής. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε πως «κεντρική προτεραιότητα» θα πρέπει να είναι «να φύγει στο συντομότερο» η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία της χώρας, διότι πλέον «δεν την εμπιστεύεται η ελληνική κοινωνία».

«Δεν θα συρόμαστε σε μια κούρσα εξοπλισμών»

Αν και ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την οποία άλλωστε αφορούσε η συζήτηση στην Ολομέλεια, αποτελεί αναγκαιότητα για την ασφάλεια της χώρας, σημείωσε πως «δεν θα συρόμαστε σε μια κούρσα εξοπλισμών» που στο τέλος της ημέρας οδηγεί «σε μείωση των κοινωνικών δαπανών» χωρίς ταυτόχρονα να ενισχύεται η εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

«Σε κανένα από τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν προβλέπεται ουσιαστική συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων ή των εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών, όπως η ΕΑΒ και τα ΕΑΣ. Απαξιώνετε τις εγκαταστάσεις» τόνισε για το θέμα και επικαλέστηκε ως παράδειγμα το γεγονός ότι «ρώτησα προσωπικά στην ΕΑΒ αν θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην προμήθεια των RAFALE και η απάντηση ήταν ‘ναι’. Αλλά η κυβέρνηση δεν το επέλεξε».

«Τα προβλήματα δεν επιτρέπουν αναβολές»

«Χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση που θα το υλοποιήσει» είπε συνολικά για το εξοπλιστικό πρόγραμμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «μπορεί να συνδυάσει και την επαρκή άμυνα και την ισχυρή εξωτερική πολιτική και το ισχυρό κοινωνικό κράτος». Άρα οι εθνικές εκλογές είναι η μοναδική διέξοδος κατά τον ίδιο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάλεσε σ’ αυτήν την περίπτωση τους πολίτες «να επιλέξουν μία προοδευτική κυβέρνηση», η οποία θα ασκήσει «σωστότερη και δίκαιη και δυναμική και εξωτερική και οικονομική πολιτική, ώστε η ασφάλεια να έχει μικρότερο κόστος και να συνδυάζεται και με κοινωνική δικαιοσύνη».

Όπως συμπέρανε καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος «απαιτείται μια άλλη πολιτική». Κι από τη στιγμή που «τα προβλήματα δεν επιτρέπουν αναβολές» είναι σημαντικό να δοθούν «τώρα λύσεις» με ανάλογη λήψη ευθυνών από τον προοδευτικό κόσμο.

Όλη η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου