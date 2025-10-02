Μετά την παρέμβαση από τον Νίκο Δένδια και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση της σορού αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει πως «το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μια τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες». Παράλληλα πρόσθεσε: «Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι».

Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έγραψε συγκεκριμένα: «Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μία τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες. Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι. Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι».

