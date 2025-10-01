Στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε στον Λευκό Οίκο, παρουσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κράτησε για τον εαυτό του τον ρόλο του επικεφαλής του Συμβουλίου για την Ειρήνη, του οργάνου το οποίο θα αναλάβει την εφαρμογή του σχεδίου. Όμως επί του πεδίου, το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, θα “τρέξει” ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, μέλος του Συμβουλίου της Ειρήνης.

Υπό κανονικές συνθήκες, κανείς δεν θα έπρεπε να θέλει να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, σημείωσε ο Economist. Η Γάζα είναι μια κόλαση. Τα ισραηλινά άρματα μάχης έχουν ισοπεδώσει τις πόλεις της και έχουν καταστρέψει τις υποδομές της. Και όμως ο Τόνι Μπλερ, πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 1997 μέχρι το 2007 εμφανίζεται διατεθειμένος να αναλάβει να διοικήσει “αυτό το ερείπιο”, όπως σημειώνει πικρόχολα, η βρετανική επιθεώρηση.

Για τον Μπλερ, η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά αλλά και αμφιλεγόμενα πεδία ενασχόλησης του, μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία της Βρετανίας, το 2007. Επί οκτώ χρόνια διετέλεσε απεσταλμένος του «Κουαρτέτου» (ΗΠΑ, ΟΗΕ, ΕΕ, Ρωσία), διπλωματικής ομάδας η οποία επιχείρησε – χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία – να μεσολαβήσει για την ειρήνευση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Οι αντιδράσεις οι ισχυροί υποστηρικτές

Ο διορισμός του ως απεσταλμένου του Κουαρτέτου, ήταν εξαρχής αμφιλεγόμενος: η στήριξή του στον πόλεμο του αμερικανού προέδρου Τζορτζ Μπους, στο Ιράκ, καθώς και οι στενές σχέσεις του με το Ισραήλ, είχαν ως συνέπεια, πολλοί Παλαιστίνιοι να τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία.

«Είναι απολύτως απαράδεκτο ο Τόνι Μπλερ να αναλάβει την ηγεσία μιας μεταβατικής αρχής στη Γάζα· δεν χρειαζόμαστε έναν ηγέτη που προέρχεται από μια πρώην αποικιοκρατική δύναμη», δήλωσε την περασμένη Παρασκευή, στο BBC, ο Μουσταφά Μπαργκούτι, παλαιστίνιος πολιτικός, πρώην υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές των Παλαιστινίων ο οποίος είχε έλθει δεύτερος πίσω από τον νυν πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. «Ο Μπλερ έχει πολύ κακή φήμη λόγω του πολέμου στο Ιράκ. Δεν τον εμπιστευόμαστε: αν αναλάβει τη θέση, θα εργαστεί μόνο για τους Ισραηλινούς», πρόσθεσε.

Ο Τόνι Μπλερ ωστόσο έχει ισχυρούς υποστηρικτές, από ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου μέχρι τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του αμερικανού προέδρου. Σε συνάντηση τους με τον αμερικανό πρόεδρο στις 27 Αυγούστου, ο Μπλερ, ο Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, υποστήριξαν την πρόταση για διορισμό τον Μπλερ ως διοικητή της Γάζας. Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ, φέρεται ότι παρουσίασε την πρόταση του και στους ηγέτες της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας και πέντε ακόμη αραβικών χωρών.

Η προετοιμασία του Τόνι Μπλερ για τη Γάζα και τα ερωτήματα

Σύμφωνα με τον Monde, ο πρώην ηγέτης των βρετανών Εργατικών, 72 ετών πλέον, ασχολείται εδώ και αρκετούς μήνες με ένα σχέδιο ανάπτυξης για τη Γάζα, μέσω της εταιρείας συμβούλων του, Tony Blair Institute for Global Change – Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ για την Παγκόσμια Αλλαγή, (TBI). Τον περασμένο Ιούλιο, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι μέλη του TBI μαζί με την πολυεθνική συμβουλευτική εταιρεία, Boston Consulting Group και ισραηλινούς επιχειρηματίες, είχαν συμμετάσχει σε συζητήσεις για τη δημιουργία μιας “Ριβιέρας” στη Γάζα, πρόταση την οποία είχε διατυπώσει πρώτος, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο οι δραστηριότητες του TBI εγείρουν ερωτήματα κυρίως για τη στενή του σχέση με την Oracle, του αμερικανού επιχειρηματία Λάρι Έλισον, ο οποίος πλέον φέρεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη. Η Oracle πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της οποίας τις αρετές προβάλλει ιδιαιτέρως το TBI. Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού New Stateman, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις 29 νυν και πρώην εργαζομένων του ινστιτούτου, το TBI έχει αναπτύξει πολύ στενούς δεσμούς με τη βρετανική κυβέρνηση, έχει άμεση πρόσβαση σε ορισμένους

υπουργούς της και διοργανώνει από κοινού “σεμινάρια” με την Oracle. Οι δωρεές του Λάρι Έλισον προς το TBI, -οι οποίες ανέρχονται σε 294 εκατομμύρια ευρώ από το 2021-, λένε οι εργαζόμενοι, δημιούργησαν μια κουλτούρα για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ουσιαστικά ένα είδος λόμπι υπέρ της Oracle.

Αυτές οι δωρεές, σύμφωνα πάντα με το New Statesman, έδωσαν στο ινστιτούτο του Μπλερ τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε 45 χώρες και να απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων και προσωπικότητες όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας; Ματέο Ρέντσι και η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν.