Στο προσκήνιο της δημοσιότητας και πάλι o Μπάμπης Αναγνωστόπουλος που έχει καταδικαστεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό για τη δολοφονίας της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά.

Ο δικηγόρος του καταδικασθέντος συζυγκοτόνου κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης το πρωί της Τετάρτης μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε πως ο εντολέας του προτίθεται θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου που τον καταδίκασε σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Καρολάιν.

«Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη το έχει ο καθένας. Να γίνει μια δίκη για να ακουστούν όσα δεν έχουν ακουστεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο» είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

«Δεν αλλάζουν όσα έχει πει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος»

Κατά τον ίδιο «δεν αλλάζει ό,τι έχει πει (σ.σ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος) αλλά λίγο πριν, λίγο μετά το αδίκημα, τι έγινε και τι δεν έγινε ίσως θα πρέπει να διαφωτιστούν περισσότερο».

Επεξηγώντας τη διάθεση του εντολέα του να προχωρήσει σε αίτηση αναίρεσης στο Αρειο Πάγο, είπε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος «δεν εισακούστηκε ποτέ γιατί ερήμην του τον είχαν μεταφέρει στις φυλακές Μαλανδρίνου και του είχαν βάλει δύο δικηγόρους χωρίς να ξέρει και αυτός είναι λόγος αναίρεσης… Για να ακουστούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης».

«Αλλαξαν το επίθετο της Λυδίας»

Αναφερόμενος στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και την έκτιση της ποινής του στη φυλακή είπε πως «είναι προϊστάμενος στο λογιστήριο της καντίνας» και επιπλέον ότι «δεν υπάρχει επικοινωνία με την κόρη του, τη μικρή Λυδία που είχε αποκτήσει με την Καρολάιν. «Βιαίως πήραν το παιδί στις Φιλιππίνες, ούτε οι παππούδες του δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία, ξέρω ότι του άλλαξαν το επίθετο», κατέληξε ο δικηγόρος του.