Με το πανό «Όχι στην Εργασιακό Μεσαίωνα» βουλευτές, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν το πρωί της Τετάρτης (1 Οκτωβρίου) στις πολυπληθείς απεργιακές διαδηλώσεις που οργάνωσαν τα εργατικά συνδικάτα στο κέντρο της Αθήνας.

Παρών, φυσικά, και ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σε δήλωσή του με αφορμή τις κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα υποστήριξε ότι «οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο «απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση». Ή αλλιώς «η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους», όπως την περιέγραψε, επιμένοντας να διατυπώνει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις εθνικές κάλπες και προοδευτική διέξοδο.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τασσόμενος αναφανδόν κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, επεσήμανε ότι «χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία», διότι «αυτή είναι η πρόοδος, αυτή είναι η Ελλάδα που μάς αξίζει».

«Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο» κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος στη δήλωσή του.